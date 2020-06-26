Родственники жертв крушения рейса MH17 подготовят иски по делу к ноябрю

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Родственники погибших при крушении рейса MH17 на востоке Родственники погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году могут подготовить гражданские иски по делу к ноябрю, сообщила представитель совета родственников на судебных слушаниях по авиакатастрофе в Нидерландах

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс в первый день судебного процесса по MH17 сообщил, что более 80 родственников погибших при крушении пассажирского самолета на востоке Украины в июле 2014 года будут требовать компенсации от обвиняемых по данному делу. По его словам, на тот момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 - обратиться за денежными компенсациями. Эти цифры являются предварительными.

"Мы считаем, что реалистичное планирование слушаний помогло бы определить время подачи исков от потерпевшей стороны, и это является причиной нашего письма", - сказала представитель совета родственников жертв MH17, которому впервые предоставили слово на судебном процессе.

Она отметила, что по закону потерпевшая сторона должна обратиться с иском к суду после того, как начнется рассмотрение дела по существу.

"Мы осуществляем поддержку порядка 400 родственников. Некоторые из них хотят воспользоваться правом обратиться к суду, часть из них еще не решила, другие, возможно, обратятся после того, как закончится рассмотрение дела по существу. Учитывая запрос гособвинения, которое предложило определиться с предварительным графиком… мы думаем, что мы подготовим иски к ноябрю", - сообщила представитель родственников.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.