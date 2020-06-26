Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573527995.html
Родственники жертв крушения рейса MH17 подготовят иски по делу к ноябрю
Родственники погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году могут подготовить гражданские иски по делу к ноябрю, сообщила представитель совета... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:01
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
нидерланды
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_31bd36dd748cba66b247a00ee8c66640.jpg
https://ria.ru/20200626/1573520519.html
https://ria.ru/20200626/1573518715.html
https://ria.ru/20200626/1573512645.html
https://ria.ru/20200626/1573510145.html
нидерланды
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_31bd36dd748cba66b247a00ee8c66640.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_fe0abcfea12d20c85daaa96128464724.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_157:293:1911:2047_1400x0_80_0_0_058a896ae0b58a5cf3b4842b3d019bcb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, украина, в мире

Родственники жертв крушения рейса MH17 подготовят иски по делу к ноябрю

17:01 26.06.2020
642
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Родственники погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году могут подготовить гражданские иски по делу к ноябрю, сообщила представитель совета родственников на судебных слушаниях по авиакатастрофе в Нидерландах.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс в первый день судебного процесса по MH17 сообщил, что более 80 родственников погибших при крушении пассажирского самолета на востоке Украины в июле 2014 года будут требовать компенсации от обвиняемых по данному делу. По его словам, на тот момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 - обратиться за денежными компенсациями. Эти цифры являются предварительными.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
15:32
Прокуратура Нидерландов не будет снова запрашивать у США снимки по MH17
"Мы считаем, что реалистичное планирование слушаний помогло бы определить время подачи исков от потерпевшей стороны, и это является причиной нашего письма", - сказала представитель совета родственников жертв MH17, которому впервые предоставили слово на судебном процессе.
Она отметила, что по закону потерпевшая сторона должна обратиться с иском к суду после того, как начнется рассмотрение дела по существу.
"Мы осуществляем поддержку порядка 400 родственников. Некоторые из них хотят воспользоваться правом обратиться к суду, часть из них еще не решила, другие, возможно, обратятся после того, как закончится рассмотрение дела по существу. Учитывая запрос гособвинения, которое предложило определиться с предварительным графиком… мы думаем, что мы подготовим иски к ноябрю", - сообщила представитель родственников.
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
15:08
Обвинение не хочет расследовать причины незакрытия неба по делу MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
13:40
Обвинение по делу MH17 не хочет повторного исследования данных с радаров
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Государственные прокуроры на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
13:01
Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете
1903314
Обсудить 0
MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших в Глазго
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Киев недоволен голосованием по поправкам в Конституцию в Крыму
Вырезка из газеты с заявлением ОУН о тесном сотрудничестве с Гитлером
В Херсоне разместили билборды о сотрудничестве ОУН с Гитлером
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В конгресс США внесли смягченные санкции против "Северного потока — 2"
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Прокуратура Нидерландов не будет снова запрашивать у США снимки по MH17
Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Киев "вернет" Крым и людей
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" призвал США принять закон о санкциях по "Северному потоку – 2"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Суд приговорил режиссера Серебренникова к условному сроку
Полиция на месте инцидента в Глазго в Шотландии
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Место инцидента в Глазго
В МВД Британии призвали жителей Глазго избегать района, где произошло ЧП
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Суд в Нидерландах распланировал слушания по делу MH17 до конца 2021 года
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Обвинение не хочет расследовать причины незакрытия неба по делу MH17
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Калягин прокомментировал приговор Серебренникову
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния