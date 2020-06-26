В Азербайджане за сутки выявили более 500 случаев коронавируса

"В Азербайджане выявлены еще 517 случаев заражения коронавирусом, 305 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 15 369 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 8364 человек вылечились, 187 скончались, 6818 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.