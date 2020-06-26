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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане за сутки выявили более 500 случаев коронавируса
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 15 369, за сутки инфекция выявлена еще у 517 человек, сообщил в пятницу оперативный... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:01
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане за сутки выявили более 500 случаев коронавируса

17:01 26.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 26 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 15 369, за сутки инфекция выявлена еще у 517 человек, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлены еще 517 случаев заражения коронавирусом, 305 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 15 369 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 8364 человек вылечились, 187 скончались, 6818 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 456 215 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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