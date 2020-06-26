https://ria.ru/20200626/1573527745.html
В МВД Британии призвали жителей Глазго избегать района, где произошло ЧП
Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала жителей шотландского города Глазго избегать района, где в пятницу неизвестный напал на людей с ножом,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:58
2020-06-26T16:58
мвд великобритании
глазго (город)
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573527526.html
глазго (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд великобритании, глазго (город), в мире