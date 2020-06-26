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В МВД Британии призвали жителей Глазго избегать района, где произошло ЧП
Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала жителей шотландского города Глазго избегать района, где в пятницу неизвестный напал на людей с ножом,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:58
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353
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мвд великобритании, глазго (город), в мире

В МВД Британии призвали жителей Глазго избегать района, где произошло ЧП

16:58 26.06.2020
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© REUTERS / @JATV_SCOTLANDМесто инцидента в Глазго
Место инцидента в Глазго
© REUTERS / @JATV_SCOTLAND
ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала жителей шотландского города Глазго избегать района, где в пятницу неизвестный напал на людей с ножом, соответствующее обращение министр опубликовала в Twitter.
"Очень тревожные сообщения приходят из Глазго. Пожалуйста, следуйте советам полиции и избегайте района (инцидента)", - написала Пател, добавив, что полиция продолжает работать на месте происшествия.
В пятницу днем несколько человек получили ранения в результате инцидента в центре Глазго, трое из них погибли. По предположению полиции, напавший на людей злоумышленник действовал в одиночку.
Полиция на месте инцидента в Глазго в Шотландии
16:54
В Глазго при нападении с ножом погибли не менее трех человек
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МВД ВеликобританииГлазго (город)В мире
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