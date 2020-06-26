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Липецкая область
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В Липецкой области собрали почти 500 тонн садовой земляники
Почти 500 тонн садовой земляники собрали аграрии Липецкой области на полях предприятий в Усманском и в Лебедянском районах региона, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:57
липецкая область
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игорь артамонов

В Липецкой области собрали почти 500 тонн садовой земляники

16:57 26.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая земляники
Сбор урожая земляники
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сбор урожая земляники
ЛИПЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Почти 500 тонн садовой земляники собрали аграрии Липецкой области на полях предприятий в Усманском и в Лебедянском районах региона, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что основные работы проводились в компаниях "Ягодные поля" и "Агрофирме 15 лет Октября", а также в нескольких мелких хозяйствах, специализирующихся на выращивании садовой земляники.
"На сборе ягоды работают жители области и не только, а также студенты. Две недели назад в Усманский район организованно выехали учащиеся нашего педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. На сборе ягод ребята будут до конца июня", - отметил губернатор.
Площадь клубничных плантаций в ООО "Ягодные поля" в Усманском районе достигает 105 гектаров. Рабочий день начинается в четыре утра и продолжается до полудня. Именно в этот период времени ягода имеет товарный вид. Жаркое дневное солнце делает ее непригодной для сбора.
На полях ежедневно трудятся около 800 человек. Норма на человека составляет 80 килограммов в день, при этом некоторые работники собирают и до 170. В среднем в день выходит по 20 тонн. В нынешнем году усманское предприятие наметило получить около одной тысячи тонн сладкой ягоды.
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В Лебедянском районе на полях ЗАО "Агрофирма 15 лет Октября" на сборе земляники заняты 300 рабочих. Специально для них построили общежитие и столовую. Также, есть возможность доставки людей на транспорте предприятия.
За день с плантаций на склад отгружается также около 20 тонн ягоды. В этом году лебедянцы планируют собрать с 50 гектаров 300 тонн садовой земляники.
По словам Артамонова, если позволит погода, то в этом году липецкие аграрии соберут почти 1,2 тысячи тонн земляники.
Он также добавил, что в следующем году область планирует расширить площади по производству этой ягодной культуры. По итогам конкурсного отбора сразу 10 липецких крестьянских (фермерских) хозяйств получат господдержку на выращивание садовой земляники, причем некоторые из них – в закрытом грунте.
"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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