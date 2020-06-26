https://ria.ru/20200626/1573527595.html
МККК приостановил гумконвои в ДНР из-за ситуации в нейтральной зоне
Донецкий офис Международного комитета Красного Креста решил приостановить отправку гуманитарных конвоев в самопровозглашенную Донецкую народную республику из-за РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:58
2020-06-26T16:58
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), украина, в мире
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости.
Донецкий офис Международного комитета Красного Креста
решил приостановить отправку гуманитарных конвоев в самопровозглашенную Донецкую народную республику
из-за сложной ситуации в нейтральной зоне между КПП на линии соприкосновения в Донбассе
, заявил журналистам глава офиса Сирил Жорена.
Ранее Киев и ДНР решили открыть движение гражданского транспорта и пешеходов на контрольных пунктах въезда-выезда через линию соприкосновения, которое было остановлено из-за ситуации с распространением вируса COVID-19. Условия передвижения через КПП включают ряд требований, предусмотренных сторонами.
"Сейчас не совсем хватает координации между двумя сторонами, которая дает людям возможность пересечь линию соприкосновения, и в силу того, что эта координация не на том уровне, на котором хотелось бы, многие люди вынужденно находятся в "серой зоне", - сказал Жорена.
Он пояснил, что 25 июня конвой из грузовиков МККК, доставлявший на территорию ДНР стройматериалы, был остановлен мирными жителями.
"Естественно, они были озлоблены и возмущены сложившейся ситуацией. Поэтому в силу такой сложной ситуации, которая сложилась в серой зоне МККК, было принято решение остановить прохождение конвоев. Мы приняли решение подождать несколько дней, пока ситуация в серой зоне не нормализуется, и возобновить прохождение наших гуманитарных конвоев со следующей недели, - добавил Жорена.
Он отметил, что данная ситуация не повлияет на работу офиса МККК, так как на складах есть запас всего необходимого.