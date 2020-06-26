МККК приостановил гумконвои в ДНР из-за ситуации в нейтральной зоне

Ранее Киев и ДНР решили открыть движение гражданского транспорта и пешеходов на контрольных пунктах въезда-выезда через линию соприкосновения, которое было остановлено из-за ситуации с распространением вируса COVID-19. Условия передвижения через КПП включают ряд требований, предусмотренных сторонами.

"Сейчас не совсем хватает координации между двумя сторонами, которая дает людям возможность пересечь линию соприкосновения, и в силу того, что эта координация не на том уровне, на котором хотелось бы, многие люди вынужденно находятся в "серой зоне", - сказал Жорена.

Он пояснил, что 25 июня конвой из грузовиков МККК, доставлявший на территорию ДНР стройматериалы, был остановлен мирными жителями.

"Естественно, они были озлоблены и возмущены сложившейся ситуацией. Поэтому в силу такой сложной ситуации, которая сложилась в серой зоне МККК, было принято решение остановить прохождение конвоев. Мы приняли решение подождать несколько дней, пока ситуация в серой зоне не нормализуется, и возобновить прохождение наших гуманитарных конвоев со следующей недели, - добавил Жорена.