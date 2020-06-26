Суд оставил под арестом имущество фигурантов дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оставил под арестом имущество фигурантов дела о хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных на проект популяризации современного искусства "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Обеспечительный арест оставить в силе", - сказала судья Олеся Менделеева.
Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia продюсера Алексея Малобродского, квартиру режиссера Кирилла Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.
"Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Юрия Итина (генеральным директором), Алексея Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).
Дело "Седьмой студии" длится уже три года - первые обыски прошли в мае 2017 года.