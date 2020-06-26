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Суд оставил под арестом имущество фигурантов дела "Седьмой студии"
Мещанский суд Москвы оставил под арестом имущество фигурантов дела о хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных на проект популяризации современного... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:54
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
нина масляева
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
германия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, нина масляева, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, германия, происшествия

Суд оставил под арестом имущество фигурантов дела "Седьмой студии"

16:54 26.06.2020
307
© РИА Новости / Илья ПиталевРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оставил под арестом имущество фигурантов дела о хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных на проект популяризации современного искусства "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Обеспечительный арест оставить в силе", - сказала судья Олеся Менделеева.
Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia продюсера Алексея Малобродского, квартиру режиссера Кирилла Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.
"Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Юрия Итина (генеральным директором), Алексея Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).
Дело "Седьмой студии" длится уже три года - первые обыски прошли в мае 2017 года.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
16:50
Суд взыскал с фигурантов дела "Седьмой студии" 129 миллионов рублей
3020021
Обсудить 1
Дело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинНина МасляеваСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковГерманияПроисшествия
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