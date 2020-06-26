https://ria.ru/20200626/1573527262.html
Суд взыскал с фигурантов дела "Седьмой студии" 129 миллионов рублей
Мещанский суд Москвы в пятницу взыскал режиссера Кирилла Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:50
2020-06-26T16:50
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, москва, происшествия