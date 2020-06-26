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В Калужской области перейдут ко второму этапу снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка на территории Калужской области позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19, в связи с чем с 27 июня в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:49
калужская область
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В Калужской области перейдут ко второму этапу снятия ограничений

16:49 26.06.2020
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© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
КАЛУГА, 26 июн – РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка на территории Калужской области позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19, в связи с чем с 27 июня в регионе возобновляют работу крупные непродовольственные магазины, а также фитнес-центры и другие спортивные организации, заявил врио губернатора региона Владислав Шапша.
"Эпидемиологическая обстановка позволяет нам перейти ко второму этапу снятия ограничений, и с завтрашнего дня, с 27 июня, могут возобновить работы магазины с площадью торгового зала теперь уже до 800 квадратных метров, фитнес-центры, а также другие спортивные организации", - сообщил глава региона в видеообращении, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях.
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При этом режим повышенной готовности в регионе, а также масочный режим сохраняются до конца июля.
"Я призываю вас соблюдать нормы санитарной безопасности, сохранять масочный режим. Берегите себя, дорогие друзья", - сказал Шапша.
Режим самоизоляции в Калужской области был введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях – например, для похода в магазин, аптеку, на работу. В начале июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом. Позже отменили режим самоизоляции, оставив его обязательным только для лиц 65 лет и старше, разрешили открыться всем непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров, а с 24 июня в области начали работать предприятия общепита в рамках летних кафе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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