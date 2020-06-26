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Глава Шотландии призвала жителей Глазго следовать указаниям полиции
Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала жителей города Глазго следовать указаниям полиции в связи с инцидентом, в результате которого были ранены... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:49
никола стерджен
шотландия
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никола стерджен, шотландия, глазго (город), в мире

Глава Шотландии призвала жителей Глазго следовать указаниям полиции

16:49 26.06.2020
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© REUTERS / @JATV_SCOTLANDМесто инцидента в Глазго
Место инцидента в Глазго
© REUTERS / @JATV_SCOTLAND
ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала жителей города Глазго следовать указаниям полиции в связи с инцидентом, в результате которого были ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции.
"Пожалуйста, следуйте рекомендациям избегать район улицы West George Street в Глазго, пока полиция Шотландии не разберется с этим инцидентом", - написала министр в Twitter.
Также министр попросила жителей города не препятствовать работе экстренных служб на месте и не распространять ложную информацию в сети.
"Пожалуйста, помогите экстренным службам выполнять свою работу, оставаясь вдали от района, и, пожалуйста, не передавайте неподтвержденную информацию", - обратилась она.
В пятницу днем несколько человек получили ранения в результате инцидента в центре Глазго. Район города оцеплен полицией, стражи порядка продолжают работать на месте происшествия.
Двухэтажный автобус на одной из улиц города Глазго
16:29
В Глазго несколько человек стали жертвами нападения, пишут СМИ
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Никола СтердженШотландияГлазго (город)В мире
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