https://ria.ru/20200626/1573527008.html
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:46
2020-06-26T16:46
дальний восток
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200526/1571986533.html
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, владимир путин, экономика