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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:46
дальний восток
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дальний восток, владимир путин, экономика

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

16:46 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Правительству РФ в трехмесячный срок утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в тексте документа.
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Дальний ВостокВладимир ПутинЭкономика
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