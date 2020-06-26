Полиция взяла под контроль ситуацию в Глазго

ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ситуация в Глазго после инцидента под контролем, угрозы местным жителям нет, сообщила городская полиция.
Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о нескольких пострадавших при инциденте в центре города и следах крови на улице.
"Экстренные службы находятся на месте инцидента в Глазго. Улица перекрыта. Людям рекомендовано избегать района. Ситуация в настоящее время под контролем и не представляет общественной опасности", - говорится в Twitter полиции.
О том, что именно произошло в городе, не сообщается.
Emergency services are currently dealing with an incident on West George Street in Glasgow. The street is currently closed off and the public are asked to avoid the area at present. The situation is contained at this time and there is no danger to the general public. pic.twitter.com/xk5sDUTmtr— Greater Glasgow Police (@GreaterGlasgPol) June 26, 2020