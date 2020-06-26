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Полиция взяла под контроль ситуацию в Глазго
Ситуация в Глазго после инцидента под контролем, угрозы местным жителям нет, сообщила городская полиция. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:45
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РИА Новости
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353
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глазго (город), в мире

Полиция взяла под контроль ситуацию в Глазго

16:45 26.06.2020
361
© REUTERS / @JATV_SCOTLANDМесто инцидента в Глазго
Место инцидента в Глазго
© REUTERS / @JATV_SCOTLAND
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ситуация в Глазго после инцидента под контролем, угрозы местным жителям нет, сообщила городская полиция.
Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о нескольких пострадавших при инциденте в центре города и следах крови на улице.
Двухэтажный автобус на одной из улиц города Глазго
16:29
В Глазго несколько человек стали жертвами нападения, пишут СМИ
"Экстренные службы находятся на месте инцидента в Глазго. Улица перекрыта. Людям рекомендовано избегать района. Ситуация в настоящее время под контролем и не представляет общественной опасности", - говорится в Twitter полиции.
О том, что именно произошло в городе, не сообщается.
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