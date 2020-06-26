Полиция взяла под контроль ситуацию в Глазго

Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о нескольких пострадавших при инциденте в центре города и следах крови на улице.