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Фигурантов дела "Седьмой студии" приговорили к условным срокам и штрафу
Мещанский суд Москвы в пятницу не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела "Седьмой студии": Кирилл Серебренников и двое других фигурантов... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:03
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
кирилл серебренников
москва
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
дело "седьмой студии"
происшествия
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РИА Новости
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353
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дело кирилла серебренникова, седьмая студия, кирилл серебренников, москва, софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, дело "седьмой студии", происшествия

Фигурантов дела "Седьмой студии" приговорили к условным срокам и штрафу

16:45 26.06.2020 (обновлено: 17:03 26.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание суда по уголовному делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела "Седьмой студии": Кирилл Серебренников и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф.
Согласно приговору, Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский – два года, Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.
Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа.
Условно осужденных обязали не переезжать без уведомления и встать на учет. На троих они должны будут заплатить почти 129 миллионов рублей ущерба в рамках гражданского иска.
Софье Апфельбаум наказание фактически не было назначено, платить по гражданскому иску ее также не обязали.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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Дело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияКирилл СеребренниковМоскваСофья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинДело "Седьмой студии"Происшествия
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