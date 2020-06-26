https://ria.ru/20200626/1573526919.html
Фигурантов дела "Седьмой студии" приговорили к условным срокам и штрафу
Мещанский суд Москвы в пятницу не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела "Седьмой студии": Кирилл Серебренников и двое других фигурантов... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:45
2020-06-26T17:03
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
кирилл серебренников
москва
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
дело "седьмой студии"
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело кирилла серебренникова, седьмая студия, кирилл серебренников, москва, софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, дело "седьмой студии", происшествия