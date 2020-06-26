Фигурантов дела "Седьмой студии" приговорили к условным срокам и штрафу

Заседание суда по уголовному делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

Согласно приговору, Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский – два года, Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.

Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа.

Условно осужденных обязали не переезжать без уведомления и встать на учет. На троих они должны будут заплатить почти 129 миллионов рублей ущерба в рамках гражданского иска.