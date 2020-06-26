В Обнинске создадут парк атомных и медицинских технологий

КАЛУГА, 26 июн - РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Парк атомных и медицинских технологий" планируют создать в Инновационный научно-технологический центр "Парк атомных и медицинских технологий" планируют создать в Обнинске Калужской области , сообщило правительство региона.

"Технологическим ядром ИНТЦ станут ядерные, медицинские и цифровые технологии, которые могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, при разработке и изготовлении новых материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью калужского ИНТЦ будет развитая сеть расположенных в Обнинске производственных и научно-исследовательских центров, включая физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба и другие. Преимуществом будет партнерство с глобальной технологической компанией - госкорпорацией "Росатом", а также с научно-исследовательским ядерным университетом " МИФИ ".

"На базе ИНТЦ в Калужской области может быть реализован первый российский проект Центра ядерной науки и технологий с ориентацией на экспортные рынки и на решение глобальных технологических вызовов в ядерных технологиях, включая ядерную медицину…" - говорится в сообщении. Для реализации задач в области медицинских исследований планируется строительство научно-клинического центра, который также станет полигоном апробации решений цифровой медицины.

Совместно с НМИЦ "Радиологии" планируется реализация масштабного проекта по оцифровке накопленной базы данных историй болезней и снимков, на основе которых будет создана аналитическая система принятия врачебных решений в соответствии с мировыми трендами развития медицины. Эта задача соответствует стратегическим приоритетам нацпроекта "Здравоохранение", подчеркивают власти.

В настоящее время определен каркас будущей инфраструктуры инновационного центра, в состав которого войдет технопарк в Обнинске.

Владислав Шапша назвал проект важным не только для региона, но и для страны в целом, поскольку одна из главных его задач - сбережение здоровья граждан. "Это один из четырех проектов, которые поддерживает правительство России в рамках комплексной программы по восстановлению экономики", - подчеркнул глава региона.