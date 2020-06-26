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Калужская область
Калужская область
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В Обнинске создадут парк атомных и медицинских технологий
Инновационный научно-технологический центр "Парк атомных и медицинских технологий" планируют создать в Обнинске в Калужской области, сообщило правительство... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:40
калужская область
владислав шапша
михаил котюков
алексей лихачев
московский инженерно-физический институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калужская область
обнинск
технологии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владислав шапша, михаил котюков, алексей лихачев, московский инженерно-физический институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калужская область, обнинск, технологии, общество

В Обнинске создадут парк атомных и медицинских технологий

16:40 26.06.2020
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© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
КАЛУГА, 26 июн - РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Парк атомных и медицинских технологий" планируют создать в Обнинске в Калужской области, сообщило правительство региона.
В пятницу в Обнинске врио губернатора региона Владислав Шапша принял участие в совещании по обсуждению проекта инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Парк атомных и медицинских технологий". Мероприятие прошло в режиме видеоконференции в недавно построенном здании бизнес-инкубатора технопарка "Обнинск". В числе участников были гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.
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"Технологическим ядром ИНТЦ станут ядерные, медицинские и цифровые технологии, которые могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, при разработке и изготовлении новых материалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенностью калужского ИНТЦ будет развитая сеть расположенных в Обнинске производственных и научно-исследовательских центров, включая физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба и другие. Преимуществом будет партнерство с глобальной технологической компанией - госкорпорацией "Росатом", а также с научно-исследовательским ядерным университетом "МИФИ".
"На базе ИНТЦ в Калужской области может быть реализован первый российский проект Центра ядерной науки и технологий с ориентацией на экспортные рынки и на решение глобальных технологических вызовов в ядерных технологиях, включая ядерную медицину…" - говорится в сообщении. Для реализации задач в области медицинских исследований планируется строительство научно-клинического центра, который также станет полигоном апробации решений цифровой медицины.
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Совместно с НМИЦ "Радиологии" планируется реализация масштабного проекта по оцифровке накопленной базы данных историй болезней и снимков, на основе которых будет создана аналитическая система принятия врачебных решений в соответствии с мировыми трендами развития медицины. Эта задача соответствует стратегическим приоритетам нацпроекта "Здравоохранение", подчеркивают власти.
В настоящее время определен каркас будущей инфраструктуры инновационного центра, в состав которого войдет технопарк в Обнинске.
Владислав Шапша назвал проект важным не только для региона, но и для страны в целом, поскольку одна из главных его задач - сбережение здоровья граждан. "Это один из четырех проектов, которые поддерживает правительство России в рамках комплексной программы по восстановлению экономики", - подчеркнул глава региона.
По словам Михаила Котюкова, у будущего центра есть все предпосылки стать успешным и результативным с учетом большого научного потенциала его участников. Кроме того, в настоящее время обнинский проект имеет одну из самых высоких стадий подготовки. "Со своей стороны мы готовы содействовать в запуске такого важного и содержательного проекта", - сказал он.
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Калужская областьВладислав ШапшаМихаил КотюковАлексей ЛихачевМосковский инженерно-физический институтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Калужская областьОбнинскТехнологииОбщество
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