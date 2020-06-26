Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области возросло до 223, сообщил в пятницу областной минздрав.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 6003 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 3034. По данным минздрава области на 25 июня, в тяжелом состоянии находились 199 пациентов с COVID-19, в том числе 63 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Из 1111 больных (коронавирусом), находящихся на стационарном лечении, 974 пациента с пневмонией, обусловленной COVID-19, в том числе 160 человек на кислородной поддержке, 63 пациента - на ИВЛ", - цитирует сообщение минздрава министерство информации и печати области.

По данным ведомства, показатель заболеваемости коронавирусом в регионе составляет 248,1 случая на 100 тысяч человек, тогда как по России он составил 418,4 случая.