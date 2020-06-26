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Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области возросло до 223, сообщил в пятницу областной минздрав. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество

Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

16:39 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области возросло до 223, сообщил в пятницу областной минздрав.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6003 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 3034. По данным минздрава области на 25 июня, в тяжелом состоянии находились 199 пациентов с COVID-19, в том числе 63 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"Из 1111 больных (коронавирусом), находящихся на стационарном лечении, 974 пациента с пневмонией, обусловленной COVID-19, в том числе 160 человек на кислородной поддержке, 63 пациента - на ИВЛ", - цитирует сообщение минздрава министерство информации и печати области.
По данным ведомства, показатель заболеваемости коронавирусом в регионе составляет 248,1 случая на 100 тысяч человек, тогда как по России он составил 418,4 случая.
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