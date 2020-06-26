Жительнице Астрахани, закатавшей тело сына в бетон, предъявили обвинение

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Обвинение по уголовному делу об убийстве мальчика, тело которого нашли замурованным в бетоне в СК России. Обвинение по уголовному делу об убийстве мальчика, тело которого нашли замурованным в бетоне в Астрахани , предъявлено его матери, она в подробностях призналась в преступлении, сообщается на сайте

По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина перевезла тело ребенка в дом своего старшего сына в Советском районе Астрахани и спрятала его в погребе, залив бетоном, отмечают в СК.

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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области предъявлено обвинение 56-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении.

Женщина признала вину и указала на место, куда сбросила орудие преступления. На дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего, информирует СК.

Судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019-м — на пост губернатора Астраханской области.