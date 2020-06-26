https://ria.ru/20200626/1573526008.html
Жительнице Астрахани, закатавшей тело сына в бетон, предъявили обвинение
Обвинение по уголовному делу об убийстве мальчика, тело которого нашли замурованным в бетоне в Астрахани, предъявлено его матери, она в подробностях призналась... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:36
2020-06-26T21:12
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1400x0_80_0_0_ddf4442e9417aa75f9b8b79f05937653.jpg
https://ria.ru/20200625/1573447050.html
https://ria.ru/20200618/1573120933.html
1
астрахань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры допроса жительницы Астраханской области, убившей 12-летнего сына
Кадры допроса жительницы Астраханской области, убившей 12-летнего сына
2020-06-26T16:36
true
PT0M54S
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1400x0_80_0_0_ddf4442e9417aa75f9b8b79f05937653.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_35af53ad2d20c28ad436a5bb89f86215.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:478:1570:2048_1400x0_80_0_0_d26824a41095f6c579ae347c661cd26f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Обвинение по уголовному делу об убийстве мальчика, тело которого нашли замурованным в бетоне в Астрахани
, предъявлено его матери, она в подробностях призналась в преступлении, сообщается на сайте СК России
.
По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина перевезла тело ребенка в дом своего старшего сына в Советском районе Астрахани и спрятала его в погребе, залив бетоном, отмечают в СК.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области предъявлено обвинение 56-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении.
Женщина признала вину и указала на место, куда сбросила орудие преступления. На дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего, информирует СК.
Судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019-м — на пост губернатора Астраханской области.
Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.