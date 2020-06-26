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Жительнице Астрахани, закатавшей тело сына в бетон, предъявили обвинение
Обвинение по уголовному делу об убийстве мальчика, тело которого нашли замурованным в бетоне в Астрахани, предъявлено его матери, она в подробностях призналась... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:12
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
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астрахань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры допроса жительницы Астраханской области, убившей 12-летнего сына
Кадры допроса жительницы Астраханской области, убившей 12-летнего сына
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следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия

Жительнице Астрахани, закатавшей тело сына в бетон, предъявили обвинение

16:36 26.06.2020 (обновлено: 21:12 26.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Обвинение по уголовному делу об убийстве мальчика, тело которого нашли замурованным в бетоне в Астрахани, предъявлено его матери, она в подробностях призналась в преступлении, сообщается на сайте СК России.
По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина перевезла тело ребенка в дом своего старшего сына в Советском районе Астрахани и спрятала его в погребе, залив бетоном, отмечают в СК.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области предъявлено обвинение 56-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении.
Женщина признала вину и указала на место, куда сбросила орудие преступления. На дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего, информирует СК.
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Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019-м — на пост губернатора Астраханской области.
Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.
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