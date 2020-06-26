https://ria.ru/20200626/1573525935.html
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии Романом Головченко, поздравил его с назначением, обсудил экономику и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:36
2020-06-26T16:42
роман головченко
союзное государство
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире