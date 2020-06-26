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Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии Романом Головченко, поздравил его с назначением, обсудил экономику и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:42
роман головченко
союзное государство
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире

Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии

16:36 26.06.2020 (обновлено: 16:42 26.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии Романом Головченко, поздравил его с назначением, обсудил экономику и интеграцию в рамках Союзного государства, сообщается на сайте кабмина.
"Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением главой белорусского правительства и пожелал ему успехов в работе. Главы правительств отметили важность укрепления российско-белорусских отношений, активизации интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. В ходе разговора также затрагивались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Головченко также договорились о дальнейших личных контактах как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза.
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Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинБелоруссияВ мире
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