Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии

"Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением главой белорусского правительства и пожелал ему успехов в работе. Главы правительств отметили важность укрепления российско-белорусских отношений, активизации интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. В ходе разговора также затрагивались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.