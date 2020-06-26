В Италии ограничивают размер ручной клади для авиапассажиров

Путешественники могут брать на борт лишь те сумки или рюкзаки, которые можно разместить под сиденьем впереди сидящего пассажира. Пользоваться багажными полками теперь нельзя из "соображений безопасности".

Инициатор новации – министерство здравоохранения, которое и направило свое решение ENAC. Запрет на провоз в салоне крупного багажа чиновники утвердили еще 11 июня, но только сейчас определились с его габаритами.

Кроме того, в документе говорится, что все пассажиры до посадки на борт должны пройти термометрию (допустимая температура – до 37,5 градусов), а также заполнить специальную декларацию. В ней путешественник подтверждает, что "у него не было тесных контактов с людьми с коронавирусом в течение последних двух дней". Также в случае выявления заболевания в течение восьми дней после полета, турист должен оставить свои контакты и при необходимости предоставить контакты других лиц, с которыми он общался.