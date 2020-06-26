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В Италии ограничивают размер ручной клади для авиапассажиров
Национальное управление гражданского транспорта (ENAC) ввело новые правила провоза ручной клади для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Италию, сообщает La... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:02
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, италия

В Италии ограничивают размер ручной клади для авиапассажиров

17:02 26.06.2020
1323
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальное управление гражданского транспорта (ENAC) ввело новые правила провоза ручной клади для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Италию, сообщает La Repubblica.
Путешественники могут брать на борт лишь те сумки или рюкзаки, которые можно разместить под сиденьем впереди сидящего пассажира. Пользоваться багажными полками теперь нельзя из "соображений безопасности".
Это означает, что пассажирам, даже на межконтинентальных рейсах, придется сдавать почти все вещи в багаж.
Инициатор новации – министерство здравоохранения, которое и направило свое решение ENAC. Запрет на провоз в салоне крупного багажа чиновники утвердили еще 11 июня, но только сейчас определились с его габаритами.
Кроме того, в документе говорится, что все пассажиры до посадки на борт должны пройти термометрию (допустимая температура – до 37,5 градусов), а также заполнить специальную декларацию. В ней путешественник подтверждает, что "у него не было тесных контактов с людьми с коронавирусом в течение последних двух дней". Также в случае выявления заболевания в течение восьми дней после полета, турист должен оставить свои контакты и при необходимости предоставить контакты других лиц, с которыми он общался.
Пассажир в зоне выдачи багажа в аэропорту Храброво в Калининграде
25 мая, 08:00Туризм
Как добраться до курорта: новые правила авиапутешествий
201228
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИталия
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