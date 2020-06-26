Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200626/1573525840.html
Переносов по делу схиигумена Сергия больше не будет, заявил источник
Окончательное решение по делу запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии, будет вынесено на... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:35
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
екатеринбург
происшествия
религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071481_0:0:2610:1468_1400x0_80_0_0_2786343c93febbc8f73004da38815a0a.jpg
https://ria.ru/20200623/1573357602.html
https://ria.ru/20200626/1573511299.html
https://ria.ru/20200626/1573519777.html
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071481_0:0:2610:1468_1400x0_80_0_0_2786343c93febbc8f73004da38815a0a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071481_0:0:2610:1958_1400x0_80_0_0_cb5e161e956658d921abc7803087be72.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071481_39:0:2087:2048_1400x0_80_0_0_29b33b585797847bbf75f18dee96108a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург, происшествия

Переносов по делу схиигумена Сергия больше не будет, заявил источник

16:35 26.06.2020
470
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Окончательное решение по делу запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии, будет вынесено на следующем заседании церковного суда Екатеринбургской епархии 3 июля, больше переносов не будет, сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате.
Ранее в пятницу церковный суд Екатеринбургской епархии перенес на 3 июля заседание по делу схиигумена Сергия. Сам клирик на него не явился, назвав все решения епархии относительно него неканоничными. Позже в Екатеринбургской епархии журналистам сообщили, что суд может принять решение даже в случае очередной неявки схиигумена на заседание.
"Обычно при рассмотрении таких дел проходит три заседания церковного суда, и на третьем уже выносится решение", - сказал РИА Новости источник.
Таким образом, решения по делу мятежного схиигумена можно ожидать после третьего заседания 3 июля.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
23 июня, 13:10Религия и мировоззрение
Отрицавший COVID-19 схиигумен рассказал, что получил сан, имея судимость
В свою очередь в положении о церковном суде в Русской православной церкви говорится о том, что "действия церковного суда и лиц, участвующих в деле, совершаются в сроки, установленные церковным судом". При этом "лицам, пропустившим установленный срок по причинам, признанным церковным судом уважительными, пропущенный срок (по усмотрению церковного суда) может быть восстановлен".
В Екатеринбургской епархии ранее назвали поведение схиигумена Сергия, который отказался подчиняться церковным указам, "нарушением священнической присяги" и призвали его покаяться. Там напомнили, что после запрета на служение все совершенные им таинства считаются недействительными. Несмотря на это сам схиигумен продолжает служить литургию и совершать исповедь в Среднеуральском монастыре.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
13:20Религия и мировоззрение
Схиигумен Сергий не намерен уходить из РПЦ в раскол, заявил его соратник
Ранее Романов заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на YouTube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
15:25Религия и мировоззрение
При третьей неявке схиигумена Сергия суд может вынести решение без него
1410021
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Наручники
Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния