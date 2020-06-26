Переносов по делу схиигумена Сергия больше не будет, заявил источник

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Окончательное решение по делу запрещенного в служении Окончательное решение по делу запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии, будет вынесено на следующем заседании церковного суда Екатеринбургской епархии 3 июля, больше переносов не будет, сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате.

Ранее в пятницу церковный суд Екатеринбургской епархии перенес на 3 июля заседание по делу схиигумена Сергия. Сам клирик на него не явился, назвав все решения епархии относительно него неканоничными. Позже в Екатеринбургской епархии журналистам сообщили, что суд может принять решение даже в случае очередной неявки схиигумена на заседание.

"Обычно при рассмотрении таких дел проходит три заседания церковного суда, и на третьем уже выносится решение", - сказал РИА Новости источник.

Таким образом, решения по делу мятежного схиигумена можно ожидать после третьего заседания 3 июля.

В свою очередь в положении о церковном суде в Русской православной церкви говорится о том, что "действия церковного суда и лиц, участвующих в деле, совершаются в сроки, установленные церковным судом". При этом "лицам, пропустившим установленный срок по причинам, признанным церковным судом уважительными, пропущенный срок (по усмотрению церковного суда) может быть восстановлен".

В Екатеринбургской епархии ранее назвали поведение схиигумена Сергия, который отказался подчиняться церковным указам, "нарушением священнической присяги" и призвали его покаяться. Там напомнили, что после запрета на служение все совершенные им таинства считаются недействительными. Несмотря на это сам схиигумен продолжает служить литургию и совершать исповедь в Среднеуральском монастыре.

Ранее Романов заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на YouTube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.