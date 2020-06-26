Жительница Астраханской области рассказала, как скрывала улики, убив сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Жительница Астраханской области во время допроса рассказала правоохранителям, как скрывала улики после убийства сына, найденного замурованным в бетон.
В пятницу Следственный комитет России по Астраханской области предъявил женщине обвинение в убийстве. Кроме того, СК впервые показал на видео ее допрос.
Правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего мальчика, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. После ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом его семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. В настоящее время мать ребенка арестована. Она признала свою вину.
"Потом я вытерла кровь, подогнала машину к главному входу. Спустила его (тело - ред.) на первый этаж, погрузила в машину на заднее сиденье", - говорит она на видео. В машину она также погрузила окровавленную подушку, матрас, одежду погибшего и пакет с гантелей. Со слов женщины, она отвезла и выгрузила тело. "Потом доехала, бросила в реку целлофановый пакет с гантелей", - добавила она.
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Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка - Галина Морозова - известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году - на пост губернатора Астраханской области.
Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России", предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.