Жительница Астраханской области рассказала, как скрывала улики, убив сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Жительница Жительница Астраханской области во время допроса рассказала правоохранителям, как скрывала улики после убийства сына, найденного замурованным в бетон.

В пятницу Следственный комитет России по Астраханской области предъявил женщине обвинение в убийстве. Кроме того, СК впервые показал на видео ее допрос.

Правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего мальчика, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. После ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом его семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. В настоящее время мать ребенка арестована. Она признала свою вину.

"Потом я вытерла кровь, подогнала машину к главному входу. Спустила его (тело - ред.) на первый этаж, погрузила в машину на заднее сиденье", - говорит она на видео. В машину она также погрузила окровавленную подушку, матрас, одежду погибшего и пакет с гантелей. Со слов женщины, она отвезла и выгрузила тело. "Потом доехала, бросила в реку целлофановый пакет с гантелей", - добавила она.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка - Галина Морозова - известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году - на пост губернатора Астраханской области.