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В конгресс США внесли смягченные санкции против "Северного потока — 2"
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:14
россия
северный поток — 2
балтийское море
газпром
конгресс сша
германия
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Как только ответка замаячила, заговорили о смягчении. Так с ними и надо поступать. Слов они не понимают.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, конгресс сша, германия, сша, экономика

В конгресс США внесли смягченные санкции против "Северного потока — 2"

16:32 26.06.2020 (обновлено: 19:14 26.06.2020)
42163
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
Документ опубликовали на сайте парламента США.
Другой проект на эту же тему на рассмотрение внесла группа сенаторов в начале июня.
Наличие параллельного проекта, как правило, означает наличие консенсуса в обеих палатах о необходимости принятия документа, но компромиссную версию еще предстоит согласовать.
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Законопроекты называются одинаково, но между ними есть существенные отличия. Так, последний документ не содержит наиболее жестких и чувствительных ограничений, которые предлагаются в более раннем проекте сенаторов Теда Круза и Джинн Шейхин. Это может означать, что итоговый межпалатный законопроект будет мягче сенатской версии.
Новый документ предполагает расширить сферу действия потенциальных санкций с судов, которые укладывают трубы на глубине от ста футов (30,5 метра) для газопроводов "Северный поток — 2" или "Турецкий поток", на суда, которые "занимаются трубоукладочной деятельностью" на той же глубине.
Под этим термином подразумеваются "подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб".
Согласно законопроекту, санкции могут затронуть иностранных лиц, компании и их менеджеров, которые оказывают услуги по "андеррайтингу, страхованию или перестрахованию судов", участвующих в прокладке газопровода.
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Ограничения также могут ввести против поставщиков услуг и техники для "модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов".
Других санкций в законопроекте не предусмотрено.
При этом предыдущий документ, внесенный сенаторами в начале июня, предполагает еще и ограничения в отношении тех, кто оказывает услуги по "тестированию, инспекции и сертификации" газопровода. Без финального сертификата о соответствии газопровод нельзя сдать в эксплуатацию.
Сенатский законопроект предполагает вступление в силу задним числом. Если его примут, то положения о санкциях будут считаться вступившими в силу с декабря 2019 года.
В параллельном законопроекте палаты такой оговорки нет. Поэтому, если его утвердят, ограничения будут грозить только тем компаниям, которые продолжали оказывать эти услуги по состоянию на дату принятия законопроекта.
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Строительство газопровода

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Против строительства активно выступают Украина, опасающаяся лишиться транзита топлива, а также Соединенные Штаты, которые хотят продвинуть на европейский рынок свой СПГ.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.
Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
26206843552
Обсудить 27
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромКонгресс СШАГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Россия и США должны работать сообща
26 июня, 17:06
AAA AA
825541184
Как только ответка замаячила, заговорили о смягчении. Так с ними и надо поступать. Слов они не понимают.
26 июня, 17:41
Арсений Новиков
630000277
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