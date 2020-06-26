В конгресс США внесли смягченные санкции против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.

Документ опубликовали на сайте парламента США.

Другой проект на эту же тему на рассмотрение внесла группа сенаторов в начале июня.

Наличие параллельного проекта, как правило, означает наличие консенсуса в обеих палатах о необходимости принятия документа, но компромиссную версию еще предстоит согласовать.

Законопроекты называются одинаково, но между ними есть существенные отличия. Так, последний документ не содержит наиболее жестких и чувствительных ограничений, которые предлагаются в более раннем проекте сенаторов Теда Круза и Джинн Шейхин. Это может означать, что итоговый межпалатный законопроект будет мягче сенатской версии.

Новый документ предполагает расширить сферу действия потенциальных санкций с судов, которые укладывают трубы на глубине от ста футов (30,5 метра) для газопроводов "Северный поток — 2" или " Турецкий поток ", на суда, которые "занимаются трубоукладочной деятельностью" на той же глубине.

Под этим термином подразумеваются "подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб".

Согласно законопроекту, санкции могут затронуть иностранных лиц, компании и их менеджеров, которые оказывают услуги по "андеррайтингу, страхованию или перестрахованию судов", участвующих в прокладке газопровода.

Ограничения также могут ввести против поставщиков услуг и техники для "модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов".

Других санкций в законопроекте не предусмотрено.

При этом предыдущий документ, внесенный сенаторами в начале июня, предполагает еще и ограничения в отношении тех, кто оказывает услуги по "тестированию, инспекции и сертификации" газопровода. Без финального сертификата о соответствии газопровод нельзя сдать в эксплуатацию.

Сенатский законопроект предполагает вступление в силу задним числом. Если его примут, то положения о санкциях будут считаться вступившими в силу с декабря 2019 года.

В параллельном законопроекте палаты такой оговорки нет. Поэтому, если его утвердят, ограничения будут грозить только тем компаниям, которые продолжали оказывать эти услуги по состоянию на дату принятия законопроекта.

Строительство газопровода

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии . Против строительства активно выступают Украина , опасающаяся лишиться транзита топлива, а также Соединенные Штаты, которые хотят продвинуть на европейский рынок свой СПГ.

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.