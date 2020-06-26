В Калининградской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Калининградские власти до 10 июля продлили режим самоизоляции из-за распространения Калининградские власти до 10 июля продлили режим самоизоляции из-за распространения коронавируса для людей старше 65 лет, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Принято решение продлить срок действия ограничительной меры, в части необходимости соблюдения лицами в возрасте 65 лет и старше режима самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, на период до 10 июля", - говорится в сообщении.

Решение об этом принято на оперативном штабе по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в пятницу. Введение этого постановления позволяет фонду социального страхования выплачивать деньги по больничному листу.

По данным управления Роспотребнадзора , из зарегистрированных на пятницу 2392 случаев заболевания, пятая часть – люди старше 65 лет. В основном среди жителей региона этой возрастной категории коронавирус протекает в средней и тяжелой форме со значительным поражением органов дыхательной системы. При этом настороженность медиков вызывает самолечение различными народными средствами, что откладывает момент вызова врача на дом и несет негативные последствия для организма.

По информации оперштаба, всего на 26 июня на COVID-19 обследовано 84,3 тысячи человек. Выявлено 2392 случая заражения, из них 1370 человек выздоровели (14 выписаны из стационаров за последние сутки), умерли 38. Остаются под медицинским наблюдением 2460 человек.