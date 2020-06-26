https://ria.ru/20200626/1573525526.html
Судья уличила Серебренникова во лжи
Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты отрицали причастность к хищениям, чтобы обмануть суд и избежать наказания, заявила в пятницу судья Мещанского... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:32
2020-06-26T16:32
дело кирилла серебренникова
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573514679.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело кирилла серебренникова, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, москва, происшествия