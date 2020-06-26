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Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Главный врач московской больниц №71 Александр Мясников назвал лекарства, способные спровоцировать нарушения ритма сердца. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:31
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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353
60
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Доктор Мясников назвал опасные лекарства

16:31 26.06.2020
21098
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Главный врач московской больниц №71 Александр Мясников назвал лекарства, способные спровоцировать нарушения ритма сердца.
По его словам, артимтогенными могут быть сердечные гликозиды, препараты для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосужающие средства, антибиотики. Проблемы могут вызвать даже самые простые капли для носа. Мясников пояснил, что они вызывают привыкание.

"Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом", — сказал врач в эфире своей передачи "О самом главном".

Препараты от изжоги, в свою очередь, способны создать в организме человека дефицит калия и магния, добавил Мясников. Это также может привести к проблемам с ритмом сердца.
Что касается антибиотиков, то здесь потенциальную угрозу представляет их комбинация с мочегонными средствами, подчеркнул медик.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
21 июня, 11:38
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
29256423
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
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