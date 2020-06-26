https://ria.ru/20200626/1573525218.html
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Главный врач московской больниц №71 Александр Мясников назвал лекарства, способные спровоцировать нарушения ритма сердца. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:31
2020-06-26T16:31
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Главный врач московской больниц №71 Александр Мясников
назвал лекарства, способные спровоцировать нарушения ритма сердца.
По его словам, артимтогенными могут быть сердечные гликозиды, препараты для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосужающие средства, антибиотики. Проблемы могут вызвать даже самые простые капли для носа. Мясников пояснил, что они вызывают привыкание.
"Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом", — сказал врач в эфире своей передачи "О самом главном".
Препараты от изжоги, в свою очередь, способны создать в организме человека дефицит калия и магния, добавил Мясников. Это также может привести к проблемам с ритмом сердца.
Что касается антибиотиков, то здесь потенциальную угрозу представляет их комбинация с мочегонными средствами, подчеркнул медик.