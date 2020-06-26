Доктор Мясников назвал опасные лекарства

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Главный врач московской больниц №71 Главный врач московской больниц №71 Александр Мясников назвал лекарства, способные спровоцировать нарушения ритма сердца.

По его словам, артимтогенными могут быть сердечные гликозиды, препараты для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосужающие средства, антибиотики. Проблемы могут вызвать даже самые простые капли для носа. Мясников пояснил, что они вызывают привыкание.

"Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом", — сказал врач в эфире своей передачи "О самом главном".

Препараты от изжоги, в свою очередь, способны создать в организме человека дефицит калия и магния, добавил Мясников. Это также может привести к проблемам с ритмом сердца.