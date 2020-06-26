https://ria.ru/20200626/1573524924.html
Пензенская область разработает программу поддержки активной молодежи
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил правительству региона разработать расширенную региональную программу поддержки молодежи, сообщила... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:27
2020-06-26T16:27
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иван белозерцев, пензенская область, общество
ПЕНЗА, 26 июн - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
поручил правительству региона разработать расширенную региональную программу поддержки молодежи, сообщила пресс-служба правительства области.
"Считаю, что молодым людям нужно больше доверять, давать возможности для роста во всех сферах деятельности, если они показывают хорошие перспективы. Будем подписывать соглашения с учебными заведениями, с предприятиями и организациями. Правительство области будет выступать инициатором по трудоустройству и продвижению нашей молодежи, чтобы выпускники учебных заведений не думали, куда и как устроиться на работу, чтобы не уезжали из родного региона", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Глава региона в пятницу на встрече с представителями молодежных общественных организаций области отметил, что они должны принимать участие в разработке расширенной региональной программы поддержки молодежи. "Я с удовольствием выслушаю ваши предложения, чтобы все важные моменты были учтены", - отметил он.
Губернатор добавил, что молодежь области активно помогала социально незащищенным слоям населения решать проблемы, возникавшие в период пандемии.
"В период пандемии многие люди нуждались в поддержке, молодежные организации активно включились в работу по оказании помощи тем, кому она была особенно нужна: многодетным, инвалидам, пожилым гражданам. Я видел, как работают волонтерские штабы: организация была на самом высоком уровне, я искренне за это благодарен", - сказал Белозерцев.