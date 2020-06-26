Пензенская область разработает программу поддержки активной молодежи

"Считаю, что молодым людям нужно больше доверять, давать возможности для роста во всех сферах деятельности, если они показывают хорошие перспективы. Будем подписывать соглашения с учебными заведениями, с предприятиями и организациями. Правительство области будет выступать инициатором по трудоустройству и продвижению нашей молодежи, чтобы выпускники учебных заведений не думали, куда и как устроиться на работу, чтобы не уезжали из родного региона", - цитирует Белозерцева пресс-служба.