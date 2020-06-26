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В Воронеже умерла одна из сбитых полицейским на тротуаре женщин
Одна из женщин, сбитых вылетевшим на тротуар в Воронеже автомобилем под управлением сотрудника полиции, умерла, таким образом, общее количество жертв ДТП... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:27
гумвд
воронежская область
воронеж
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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гумвд, воронежская область, воронеж, происшествия

В Воронеже умерла одна из сбитых полицейским на тротуаре женщин

16:27 26.06.2020
1447
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Одна из женщин, сбитых вылетевшим на тротуар в Воронеже автомобилем под управлением сотрудника полиции, умерла, таким образом, общее количество жертв ДТП выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
ДТП произошло вечером 9 июня на Ленинском проспекте в Воронеже. По данным ГУМВД, 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника". по данным на начало текущей недели, одну женщину перевели из реанимации, состояние ее оценивалось как удовлетворительное. Другая пострадавшая продолжала находиться в реанимации в состоянии средней тяжести.
В пятницу днем ряд воронежских СМИ сообщили, что одна из женщин, 71-летняя пенсионерка, умерла в больнице 25 июня.
"Да, мы подтверждаем данную информацию (о смерти пострадавшей - ред.). Вторая пострадавшая продолжает проходить лечение, состояние - удовлетворительное", - сообщил агентству представитель департамента.
Автомобиль Следственного комитета РФ
14:10
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Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, 24-летний полицейский был задержан, от дачи показаний он отказался. Суд отправил его под домашний арест на срок до 8 августа.
Как сообщало ГУМВД по Воронежской области, сотрудник полиции был "в свободное от работы время" и на личном автомобиле. В качестве причин того, почему он не справился с управлением и вылетел на тротуар, рассматриваются техническая неисправность автомобиля, а также "уход от столкновения с другим транспортным средством". Отмечалось, что полицейский был трезв.
Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУМВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В настоящий момент сам полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также отстранен исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором служит подозреваемый.
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ГУМВДВоронежская областьВоронежПроисшествия
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