В Воронеже умерла одна из сбитых полицейским на тротуаре женщин

Врач в одном из больничных отделений

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Одна из женщин, сбитых вылетевшим на тротуар в Одна из женщин, сбитых вылетевшим на тротуар в Воронеже автомобилем под управлением сотрудника полиции, умерла, таким образом, общее количество жертв ДТП выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

ДТП произошло вечером 9 июня на Ленинском проспекте в Воронеже. По данным ГУМВД , 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника". по данным на начало текущей недели, одну женщину перевели из реанимации, состояние ее оценивалось как удовлетворительное. Другая пострадавшая продолжала находиться в реанимации в состоянии средней тяжести.

В пятницу днем ряд воронежских СМИ сообщили, что одна из женщин, 71-летняя пенсионерка, умерла в больнице 25 июня.

"Да, мы подтверждаем данную информацию (о смерти пострадавшей - ред.). Вторая пострадавшая продолжает проходить лечение, состояние - удовлетворительное", - сообщил агентству представитель департамента.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, 24-летний полицейский был задержан, от дачи показаний он отказался. Суд отправил его под домашний арест на срок до 8 августа.

Как сообщало ГУМВД по Воронежской области , сотрудник полиции был "в свободное от работы время" и на личном автомобиле. В качестве причин того, почему он не справился с управлением и вылетел на тротуар, рассматриваются техническая неисправность автомобиля, а также "уход от столкновения с другим транспортным средством". Отмечалось, что полицейский был трезв.