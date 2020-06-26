https://ria.ru/20200626/1573524791.html
Индия продлила запрет на международные пассажирские полеты
Управление гражданской авиации Индии продлило до 15 июля запрет на международные полеты в Индию и из нее. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:26
2020-06-26T16:27
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн - РИА Новости.
Управление гражданской авиации Индии
продлило до 15 июля запрет на международные полеты в Индию и из нее.
"В продолжение действия циркуляра, выпущенного 30 мая 2020 года… компетентный орган решил, что планируемое возобновление международных коммерческих пассажирских полетов будет приостановлено до 23.59 15 июля 2020 года", - сообщило управление.
Отмечается, что на отдельных внутренних маршрутах в Индии могут быть разрешены регулярные рейсы.
Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца мая в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса
. Разрешение на полет выдавалось лишь для грузовых рейсов, рейсов для медицинской эвакуации и специальных рейсов по вывозу застрявших за границей индийцев.
Ранее компания Indian Railways сообщила о приостановке до 12 августа всех пассажирских перевозок в стране в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Исключение будет сделано для 230 специальных поездов, которые перевозят застрявших из-за режима изоляции внутренних трудовых мигрантов.
Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 490 тысяч, лечение проходят более 189 463 человек, умерли более 15 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.