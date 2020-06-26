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https://ria.ru/20200626/1573524721.html
План по расселению аварийного жилья обсудили в Подмосковье
Коломенский, Дмитровский и Сергиево-Посадский городские округа вошли в топ-3 планируемых к расселению из аварийного жилья 2020 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:25
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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московская область (подмосковье)

План по расселению аварийного жилья обсудили в Подмосковье

16:25 26.06.2020
21
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Коломенский, Дмитровский и Сергиево-Посадский городские округа вошли в топ-3 планируемых к расселению из аварийного жилья  2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Селекторное совещание с администрациями 21 городского округа по вопросам реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда прошло 25 июня в Подмосковье.
"Наибольший целевой показатель в 2020 году в следующих городских округах: Коломенском - 9 833,68 квадратных метров, 218 жилых помещений, 467 человек; Дмитровский - 8 249,33 квадратных метров, 195 жилых помещений, 512 человек и Сергиево-Посадский - 8 085,43 квадратных метров, 204 жилых помещения, 504 человека", - говорится в сообщении.
По словам  начальника управления программ ликвидации аварийного жилья Константина Лапина, по каждому из объектов нужно как можно быстрее принимать решения, не допуская рисков для выполнения плана-графика. Не менее важной задачей является завершение конкурсных процедур и заключение контрактов, которые будут реализовываться в 2021-2022 годах.
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