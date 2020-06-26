План по расселению аварийного жилья обсудили в Подмосковье

"Наибольший целевой показатель в 2020 году в следующих городских округах: Коломенском - 9 833,68 квадратных метров, 218 жилых помещений, 467 человек; Дмитровский - 8 249,33 квадратных метров, 195 жилых помещений, 512 человек и Сергиево-Посадский - 8 085,43 квадратных метров, 204 жилых помещения, 504 человека", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления программ ликвидации аварийного жилья Константина Лапина, по каждому из объектов нужно как можно быстрее принимать решения, не допуская рисков для выполнения плана-графика. Не менее важной задачей является завершение конкурсных процедур и заключение контрактов, которые будут реализовываться в 2021-2022 годах.