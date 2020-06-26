https://ria.ru/20200626/1573524671.html
Суд по делу Серебренникова не поверил жалобам свидетелей на давление
Суд по делу режиссера Кирилла Серебренникова не поверил ряду свидетелей, которые жаловались на давление следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:24
2020-06-26T16:24
кирилл серебренников
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл серебренников, москва, происшествия