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Суд по делу Серебренникова не поверил жалобам свидетелей на давление
Суд по делу режиссера Кирилла Серебренникова не поверил ряду свидетелей, которые жаловались на давление следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:24
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
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кирилл серебренников, москва, происшествия

Суд по делу Серебренникова не поверил жалобам свидетелей на давление

16:24 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Суд по делу режиссера Кирилла Серебренникова не поверил ряду свидетелей, которые жаловались на давление следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Суд находит голословными доводы свидетелей, заявивших о давлении со стороны следствия. Все они неоднократно давали изобличающие подсудимых обвинения, в том числе в присутствии адвокатов", - сказано в приговоре.
От показаний ряд свидетелей отказались уже в суде, поэтому за основу судья Олеся Менделеева взяла показания, данные ими на стадии предварительного, а не судебного следствия.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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