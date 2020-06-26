https://ria.ru/20200626/1573524425.html
СМИ: в Глазго несколько человек пострадали в результате нападения
Несколько человек получили ранения в результате некоего "инцидента" в центре Глазго, сообщает телеканал Sky news. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:20
2020-06-26T16:42
глазго (город)
в мире
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глазго (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573526357_0:150:1600:1050_1400x0_80_0_0_4d3da1770748411ed31685f5e2157066.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глазго (город), в мире