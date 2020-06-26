https://ria.ru/20200626/1573524390.html
Общая явка на электронное голосование составляет 60 процентов
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 60%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:20
2020-06-26T16:20
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
нижегородская область
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https://ria.ru/20200626/1573509682.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573513328_0:213:3072:1940_1400x0_80_0_0_fcf7f0a46fc3a47e499950221bde68a1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, нижегородская область