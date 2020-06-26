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В ЛНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов
Один человек погиб и трое получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:18
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов

16:18 26.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Один человек погиб и трое получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что за неделю зафиксировали семь обстрелов в Донбассе со стороны украинских силовиков.
"В населенном пункте Золотое-5 погиб мужчина 1954 года рождения", - сказал Осадчий. По его словам, также три человека получили ранения. Осадчий сообщил, что в результате обстрелов населенных пунктов республики были повреждены четыре дома.
Представитель оборонного ведомства республики добавил, что ответным огнем все огневые точки украинских силовиков были обнаружены и подавлены.
"Факты очередных преступлений, совершенных командирами 24-й, 30-й и 93-й бригады вооруженных формирований Украины в отношении жителей нашей республики задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел (против командиров украинских силовиков - ред.)", - заявил Осадчий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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