В ЛНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Один человек погиб и трое получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что за неделю зафиксировали семь обстрелов в Донбассе со стороны украинских силовиков.
"В населенном пункте Золотое-5 погиб мужчина 1954 года рождения", - сказал Осадчий. По его словам, также три человека получили ранения. Осадчий сообщил, что в результате обстрелов населенных пунктов республики были повреждены четыре дома.
Представитель оборонного ведомства республики добавил, что ответным огнем все огневые точки украинских силовиков были обнаружены и подавлены.
"Факты очередных преступлений, совершенных командирами 24-й, 30-й и 93-й бригады вооруженных формирований Украины в отношении жителей нашей республики задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел (против командиров украинских силовиков - ред.)", - заявил Осадчий.