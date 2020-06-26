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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573524028.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 60 713
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии существенно сократился - до 331, всего зарегистрировано 60713 фактов инфицирования, сообщила в пятницу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:15
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 60 713

16:15 26.06.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии существенно сократился - до 331, всего зарегистрировано 60713 фактов инфицирования, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава страны.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, затем постепенно этот показатель составил менее 500. По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 437, до 60382, сообщалось о 367 умерших.
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"Зарегистрированы 60713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939524 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Это на шесть человек больше, чем днем ранее.
По информации пресс-службы, в Белоруссии на 26 июня выздоровели и выписаны 42689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
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