В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 60 713

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Суточный прирост новых случаев Суточный прирост новых случаев COVID-19 Белоруссии существенно сократился - до 331, всего зарегистрировано 60713 фактов инфицирования, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава страны.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, затем постепенно этот показатель составил менее 500. По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 437, до 60382, сообщалось о 367 умерших.

"Зарегистрированы 60713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939524 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Это на шесть человек больше, чем днем ранее.

По информации пресс-службы, в Белоруссии на 26 июня выздоровели и выписаны 42689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.