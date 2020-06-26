https://ria.ru/20200626/1573524028.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 60 713
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии существенно сократился - до 331, всего зарегистрировано 60713 фактов инфицирования, сообщила в пятницу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:15
2020-06-26T16:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
белоруссия
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 июн – РИА Новости.
Суточный прирост новых случаев COVID-19
в Белоруссии
существенно сократился - до 331, всего зарегистрировано 60713 фактов инфицирования, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава страны.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, затем постепенно этот показатель составил менее 500. По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 437, до 60382, сообщалось о 367 умерших.
"Зарегистрированы 60713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939524 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Это на шесть человек больше, чем днем ранее.
По информации пресс-службы, в Белоруссии на 26 июня выздоровели и выписаны 42689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.