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В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Администрация Псковской области в рамках смягчения мер по коронавирусу предлагает сделать рекомендательной, а не обязательной самоизоляцию жителей региона... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:12
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здоровье - общество
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353
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В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

16:12 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Михаил Ведерников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Администрация Псковской области в рамках смягчения мер по коронавирусу предлагает сделать рекомендательной, а не обязательной самоизоляцию жителей региона старше 65 лет, а также беременных женщин, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Предлагается … снятие обязательной самоизоляции для старшего поколения и беременных женщин", - сказал Ведерников на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
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Он уточнил, что самоизоляция для этих категорий населения будет носить рекомендательный характер.
Ведерников сообщил также, что с учетом улучшения эпидситуации в регионе рассматривается возможность начала летней оздоровительной кампании. "Если к середине июля ситуация будет стабильно улучшаться, то целесообразно будет с 15 июля открыть работу летних оздоровительных лагерей", - отметил он.
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По словам губернатора, также в рамках смягчения ограничительных мер по COVID-19 в Псковской области разрешается экскурсионное обслуживание на открытом воздухе групп до 10 человек и посещение музеев группами до 5 человек.
По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждены 2609 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 45 случаев. Выздоровели 882 человека, 19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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