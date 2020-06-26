https://ria.ru/20200626/1573523858.html
В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Администрация Псковской области в рамках смягчения мер по коронавирусу предлагает сделать рекомендательной, а не обязательной самоизоляцию жителей региона... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:12
2020-06-26T16:12
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости.
Администрация Псковской области
в рамках смягчения мер по коронавирусу
предлагает сделать рекомендательной, а не обязательной самоизоляцию жителей региона старше 65 лет, а также беременных женщин, сообщил губернатор Михаил Ведерников
.
"Предлагается … снятие обязательной самоизоляции для старшего поколения и беременных женщин", - сказал Ведерников на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
Он уточнил, что самоизоляция для этих категорий населения будет носить рекомендательный характер.
Ведерников сообщил также, что с учетом улучшения эпидситуации в регионе рассматривается возможность начала летней оздоровительной кампании. "Если к середине июля ситуация будет стабильно улучшаться, то целесообразно будет с 15 июля открыть работу летних оздоровительных лагерей", - отметил он.
По словам губернатора, также в рамках смягчения ограничительных мер по COVID-19 в Псковской области разрешается экскурсионное обслуживание на открытом воздухе групп до 10 человек и посещение музеев группами до 5 человек.
По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждены 2609 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 45 случаев. Выздоровели 882 человека, 19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.