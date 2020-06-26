В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Администрация Администрация Псковской области в рамках смягчения мер по коронавирусу предлагает сделать рекомендательной, а не обязательной самоизоляцию жителей региона старше 65 лет, а также беременных женщин, сообщил губернатор Михаил Ведерников

"Предлагается … снятие обязательной самоизоляции для старшего поколения и беременных женщин", - сказал Ведерников на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.

Он уточнил, что самоизоляция для этих категорий населения будет носить рекомендательный характер.

Ведерников сообщил также, что с учетом улучшения эпидситуации в регионе рассматривается возможность начала летней оздоровительной кампании. "Если к середине июля ситуация будет стабильно улучшаться, то целесообразно будет с 15 июля открыть работу летних оздоровительных лагерей", - отметил он.

По словам губернатора, также в рамках смягчения ограничительных мер по COVID-19 в Псковской области разрешается экскурсионное обслуживание на открытом воздухе групп до 10 человек и посещение музеев группами до 5 человек.

По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждены 2609 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 45 случаев. Выздоровели 882 человека, 19 скончались.