Назначен настоятель храма, в котором служил протоиерей Всеволод Чаплин

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил новым настоятелем храма преподобного Феодора Студита в Москве 45-летнего митрополита Иоанна (Рощина), говорится в указе предстоятеля Русской церкви.
Прежним настоятелем храма у Никитских ворот был известный московский священник протоиерей Всеволод Чаплин, скончавшийся 26 января этого года.
"Высокопреосвященный митрополит Иоанн (Рощин)... назначается настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы", - говорится в указе патриарха, поступившем в РИА Новости.
В марте этого года решением Священного синода РПЦ митрополит Иоанн был отправлен "на покой", то есть, "за штат". Как правило, эта мера применяется в случае болезни или старости священнослужителя.
Ранее митрополит Иоанн был управляющим Патриаршими приходами в США, в Италии, во Франции, управлял Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями. В декабре 2018 года был назначен главой Патриаршего экзархата Западной Европы, однако уже в мае 2019 года был освобожден от должности.