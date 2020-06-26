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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200626/1573523821.html
Назначен настоятель храма, в котором служил протоиерей Всеволод Чаплин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил новым настоятелем храма преподобного Феодора Студита в Москве 45-летнего митрополита Иоанна (Рощина), говорится... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:48
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
всеволод чаплин
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, всеволод чаплин, общество

Назначен настоятель храма, в котором служил протоиерей Всеволод Чаплин

16:12 26.06.2020 (обновлено: 16:48 26.06.2020)
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CC BY-SA 2.5 / Yuri Gripas / Митрополит Иоанн (Рощин)
Митрополит Иоанн (Рощин)
CC BY-SA 2.5 / Yuri Gripas /
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил новым настоятелем храма преподобного Феодора Студита в Москве 45-летнего митрополита Иоанна (Рощина), говорится в указе предстоятеля Русской церкви.
Прежним настоятелем храма у Никитских ворот был известный московский священник протоиерей Всеволод Чаплин, скончавшийся 26 января этого года.
"Высокопреосвященный митрополит Иоанн (Рощин)... назначается настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы", - говорится в указе патриарха, поступившем в РИА Новости.
В марте этого года решением Священного синода РПЦ митрополит Иоанн был отправлен "на покой", то есть, "за штат". Как правило, эта мера применяется в случае болезни или старости священнослужителя.
Ранее митрополит Иоанн был управляющим Патриаршими приходами в США, в Италии, во Франции, управлял Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями. В декабре 2018 года был назначен главой Патриаршего экзархата Западной Европы, однако уже в мае 2019 года был освобожден от должности.
Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
31 января, 12:14Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВсеволод ЧаплинОбщество
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