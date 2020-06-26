ФСС подготовил памятку по больничным для сотрудников 65+

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Фонд социального страхования подготовил и разместил на своем сайте памятки для работодателей, у которых есть сотрудники 65 лет и старше.

Согласно документу, работодатель должен поводить мониторинг решений о введении или продлении ограничительных мер в части необходимости соблюдать самоизоляцию людям 65 лет и старше.

Если такое решение вступило в силу и действует, работодатель должен обязать сотрудников не покидать квартиру, рассказать об ответственности за несоблюдение карантина.

"Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на дату начала периода ограничительных мер... возраста 65 полных лет, что на период изоляции... им может быть оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с карантином (код "03") без посещения медицинской организации", - говорится в документе.