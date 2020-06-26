В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за неделю

ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Девятнадцатого июня в ЛНР заявили, что украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по шести подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).
Осадчий заявил, что украинские силовики сосредотачивают вооружение и технику у линии соприкосновения в Донбассе и размещают ее на территории объектов гражданской инфраструктуры подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское, Катериновка, Золотое.