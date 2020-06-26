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В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за неделю
Украинские силовики семь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:09
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
бмп-2
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, бмп-2, киев, украина, в мире

В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за неделю

16:09 26.06.2020
149
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Девятнадцатого июня в ЛНР заявили, что украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по шести подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).
Осадчий заявил, что украинские силовики сосредотачивают вооружение и технику у линии соприкосновения в Донбассе и размещают ее на территории объектов гражданской инфраструктуры подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское, Катериновка, Золотое.
Украинский военный
Вчера, 15:13
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаБМП-2КиевУкраинаВ мире
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