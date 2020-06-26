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Число случаев коронавируса в Израиле превысило 22,6 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 238 с вечера четверга и достигло в пятницу 22 638, четыре пациента с таким диагнозом... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:07
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

Число случаев коронавируса в Израиле превысило 22,6 тысячи

16:07 26.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 238 с вечера четверга и достигло в пятницу 22 638, четыре пациента с таким диагнозом скончались, число жертв достигло 313, сообщило министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства, в Израиле выздоровели 16 589 пациентов с коронавирусом.
При этом сообщается, что сейчас 43 человека в тяжёлом состоянии, из них 28 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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