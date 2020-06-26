Число случаев коронавируса в Израиле превысило 22,6 тысячи

При этом сообщается, что сейчас 43 человека в тяжёлом состоянии, из них 28 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.