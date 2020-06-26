Лукашенко похвалил россиян за парад Победы в Москве

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве 24 июня и рассказал, что одним из самых ярких его моментов стало прохождение белорусской роты почетного караула.
Лукашенко 24 июня прибыл в Москву для участия в торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, за парадом на Красной площади он наблюдал вместе со своими сыновьями.
"Путину я сказал: молодцы! Ситуация была жесткая (ограничительные меры, связанные с коронавирусом. — Прим. ред.), но они справились. Так что большие молодцы", — сказал Лукашенко в пятницу в Солигорске во время общения с трудовым коллективом предприятия "Беларуськалий". Его слова приводит издание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Белорусский президент подчеркнул, что одним из его самых ярких впечатлений от парада было выступление белорусской роты почетного караула.
В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Белоруссия по приглашению российской стороны была представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади прошли 73 белорусских военнослужащих.