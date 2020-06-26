https://ria.ru/20200626/1573523137.html
В Архангельской области "черный риелтор" получил пожизненный срок
Суд в Архангельской области приговорил 36-летнего Дениса Якушина, обвиняемого в убийстве, мошенничестве и других преступлениях ради завладения квартирами, к... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:05
2020-06-26T16:05
архангельская область
архангельск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39631/42/396314251_0:1011:1511:1861_1400x0_80_0_0_ef45aa35ec6fb4ffddd9497404f56423.jpg
https://realty.ria.ru/20200210/1564513436.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191009/1559576924.html
архангельская область
архангельск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39631/42/396314251_0:1011:1511:1861_1400x0_80_0_0_ef45aa35ec6fb4ffddd9497404f56423.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39631/42/396314251_0:867:1511:2000_1400x0_80_0_0_e3146c8de0c94133fda40cb1ae43f8d0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39631/42/396314251_0:489:1511:2000_1400x0_80_0_0_4c00dfa2b34fbc74b538bce3ef7eddf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, архангельск, происшествия
МУРМАНСК, 26 июн - РИА Новости.
Суд в Архангельской области
приговорил 36-летнего Дениса Якушина, обвиняемого в убийстве, мошенничестве и других преступлениях ради завладения квартирами, к пожизненному сроку в колонии особого режима, его сообщница 33-летняя Ирина Федорова получила 10 лет колонии, сообщила прокуратура региона.
Как установили следствие и суд, Якушин в составе организованной группы с Юрием Ревуцким, в отношении которого уже вынесен обвинительный приговор, в период с августа 2013 по март 2015 годов совершал незаконные сделки по продаже квартир, в результате которых архангелогородцы утрачивали права на жилые помещения, а также лишались денежных средств от их реализации.
"Тех, кто оказывал сопротивление противоправным действиям, злоумышленники убили. Организованная преступная группа осуществляла свою деятельность в Архангельске
. В январе 2015 года Федорова с целью завладения квартирой своего знакомого оказывала содействие в последующем его убийстве", - сообщили в прокуратуре.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Дениса Якушина и Ирины Федоровой.
"По совокупности преступлений Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - добавили в ведомстве.
Приговор в законную силу не вступил.