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В Архангельской области "черный риелтор" получил пожизненный срок
Суд в Архангельской области приговорил 36-летнего Дениса Якушина, обвиняемого в убийстве, мошенничестве и других преступлениях ради завладения квартирами, к... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:05
архангельская область
архангельск
происшествия
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архангельская область
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архангельская область, архангельск, происшествия

В Архангельской области "черный риелтор" получил пожизненный срок

16:05 26.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗал, суд, заседание, кресло судьи, документы
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МУРМАНСК, 26 июн - РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил 36-летнего Дениса Якушина, обвиняемого в убийстве, мошенничестве и других преступлениях ради завладения квартирами, к пожизненному сроку в колонии особого режима, его сообщница 33-летняя Ирина Федорова получила 10 лет колонии, сообщила прокуратура региона.
Как установили следствие и суд, Якушин в составе организованной группы с Юрием Ревуцким, в отношении которого уже вынесен обвинительный приговор, в период с августа 2013 по март 2015 годов совершал незаконные сделки по продаже квартир, в результате которых архангелогородцы утрачивали права на жилые помещения, а также лишались денежных средств от их реализации.
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"Тех, кто оказывал сопротивление противоправным действиям, злоумышленники убили. Организованная преступная группа осуществляла свою деятельность в Архангельске. В январе 2015 года Федорова с целью завладения квартирой своего знакомого оказывала содействие в последующем его убийстве", - сообщили в прокуратуре.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Дениса Якушина и Ирины Федоровой.
"По совокупности преступлений Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - добавили в ведомстве.
Приговор в законную силу не вступил.
Пожилая женщина у окна
9 октября 2019, 13:07
В Архангельской области вынесли приговор "черным риэлторам"
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Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
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