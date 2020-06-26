В Архангельской области "черный риелтор" получил пожизненный срок

Как установили следствие и суд, Якушин в составе организованной группы с Юрием Ревуцким, в отношении которого уже вынесен обвинительный приговор, в период с августа 2013 по март 2015 годов совершал незаконные сделки по продаже квартир, в результате которых архангелогородцы утрачивали права на жилые помещения, а также лишались денежных средств от их реализации.