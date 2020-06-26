Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573523070.html
"Газпром" имеет запас прочности в не самый простой период, заявил Миллер
Газовый рынок переживает не самый простой период, сложности испытывают все его участники, но "Газпром" имеет больший запас прочности, заявил глава российского... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:04
алексей миллер
газпром
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1400x0_80_0_0_7960480e0f179013efcc53258d954f8d.jpg
https://ria.ru/20200625/1573464595.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1400x0_80_0_0_7960480e0f179013efcc53258d954f8d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_19:0:2750:2048_1400x0_80_0_0_8ee81ddc764e2b2250b858d8a3b72ee7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_242:0:2290:2048_1400x0_80_0_0_d1cc4bf5fa9b0af2dd953715239b71ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей миллер, газпром, экономика

"Газпром" имеет запас прочности в не самый простой период, заявил Миллер

16:04 26.06.2020
661
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Логотип Газпрома. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Газовый рынок переживает не самый простой период, сложности испытывают все его участники, но "Газпром" имеет больший запас прочности, заявил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
"Сегодня газовый рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но мы имеем больший запас прочности", - сказал Миллер в интервью, опубликованном на сайте "Газпрома".
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
Вчера, 14:23
"Газпром" начал строительство платформы для месторождения в Арктике
По его словам, у "Газпрома" есть целый ряд существенных преимуществ. "Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли. Поэтому даже сейчас мы расширяем сотрудничество: только что заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию", - отметил он.
Также Миллер подчеркнул, что "Газпром" продолжает надежно обеспечивать газом своих потребителей в Европе. "Остаемся здесь крупнейшим экспортером", - сказал он.
1940003
Обсудить 1
Алексей МиллерГазпромЭкономика
Рекомендуем
Табличка на здании Министерства финансов РФ
В список системообразующих предприятий вошли три ювелирные компании
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Дитрих не исключил выкуп допэмиссии "Аэрофлота" государством
Здание МИД России
Москва изучает предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В конгресс США внесли смягченные санкции против "Северного потока — 2"
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
В Архангельской области "черный риелтор" получил пожизненный срок
Здание Генеральной прокуратуры РФ
Генпрокуратура рассказала о неучтенных отходах горнодобывающей отрасли
Президент России Владимир Путин
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко похвалил россиян за парад Победы в Москве
Автомобили в павильоне автосалона
Названы самые надежные автомобили
Врач у окна
В городе Байконуре из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин сравнил математические формулы с хорошей музыкой
Бундестаг
В бундестаге призвали ответить на санкции по "Северному потоку — 2"
Нефтяная качалка
Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния