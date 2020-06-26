"Газпром" имеет запас прочности в не самый простой период, заявил Миллер

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Газовый рынок переживает не самый простой период, сложности испытывают все его участники, но "Газпром" имеет больший запас прочности, заявил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
"Сегодня газовый рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но мы имеем больший запас прочности", - сказал Миллер в интервью, опубликованном на сайте "Газпрома".
По его словам, у "Газпрома" есть целый ряд существенных преимуществ. "Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли. Поэтому даже сейчас мы расширяем сотрудничество: только что заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию", - отметил он.
Также Миллер подчеркнул, что "Газпром" продолжает надежно обеспечивать газом своих потребителей в Европе. "Остаемся здесь крупнейшим экспортером", - сказал он.