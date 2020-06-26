"Газпром" имеет запас прочности в не самый простой период, заявил Миллер

"Сегодня газовый рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но мы имеем больший запас прочности", - сказал Миллер в интервью, опубликованном на сайте "Газпрома".

По его словам, у "Газпрома" есть целый ряд существенных преимуществ. "Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли. Поэтому даже сейчас мы расширяем сотрудничество: только что заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию", - отметил он.