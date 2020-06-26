В городе Байконуре из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час

"Нами принято решение вернуться к тем мерам, которые мы вводили в марте. Тогда они нам очень помогли, в городе не было вируса. Поэтому решено до 5 июля снова ввести ограничения по проезду через КПП, разрешить выезд и въезд ... только по специальным пропускам. Ситуация сейчас очень непростая, нужно еще немного потерпеть и не совершать поездки из города без острой необходимости. Сейчас очаги заражения есть и у нас в городе, и в поселках, и мы всеми силами постараемся, чтобы у нас не появлялись новые очаги", - говорится в сообщении.