https://ria.ru/20200626/1573522962.html
В городе Байконуре из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час
Власти города Байконур при одноименном космодроме ввели в связи со вспышкой COVID-19 ограничения на въезд и выезд из города, закрыты общественные заведения,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:03
2020-06-26T16:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
байконур (город)
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, байконур (город), в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Власти города Байконур
при одноименном космодроме ввели в связи со вспышкой COVID-19 ограничения на въезд и выезд из города, закрыты общественные заведения, ограничено время нахождения на улице, говорится в обращении главы администрации города, опубликованном на сайте горадминистрации.
"Нами принято решение вернуться к тем мерам, которые мы вводили в марте. Тогда они нам очень помогли, в городе не было вируса. Поэтому решено до 5 июля снова ввести ограничения по проезду через КПП, разрешить выезд и въезд ... только по специальным пропускам. Ситуация сейчас очень непростая, нужно еще немного потерпеть и не совершать поездки из города без острой необходимости. Сейчас очаги заражения есть и у нас в городе, и в поселках, и мы всеми силами постараемся, чтобы у нас не появлялись новые очаги", - говорится в сообщении.
Также решено ограничить время нахождения на улице с 6 утра до 9 вечера, временно закрыть торговые точки, кроме аптек, а также детские сады и спортивные учреждения, бассейн, бани и сауны. "Кафе и ресторанам придется поработать только на вынос и доставку", - говорится в сообщении.
Сохраняется запрет на проведение массовых и зрелищных спортивных мероприятий, а также семейных и памятных мероприятий и корпоративов, отмечается в обращении главы города.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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