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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573522857.html
Памфилова: ЦИК не получал требующих реакции жалоб во время голосования
Центризбирком проверил все обращения, которые поступили на горячую линию информационно-справочного центра в ходе голосования по поправкам в конституцию, но не... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:03
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
элла памфилова, конституция рф, цик рф

Памфилова: ЦИК не получал требующих реакции жалоб во время голосования

16:03 26.06.2020
1895
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Центризбирком проверил все обращения, которые поступили на горячую линию информационно-справочного центра в ходе голосования по поправкам в конституцию, но не обнаружил среди них жалобы, которые потребовали бы вмешательства ЦИК, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
"Мы проверили все обращения на нашу горячую линию, включая за 25 июня и в ночь с 25 на 26 июня. Могу сказать, что на сей момент, 26 числа, к нам поступило свыше 900 по разного рода вопросам, чтобы мы объяснили. И среди них нет ни одной, подчеркиваю сейчас, в ЦИК не поступило ни одной жалобы, которая требовала бы нашей реакции", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что ЦИК готов оперативно реагировать на поступающие обращения. "Если в дальнейшем к нам будет что-то поступать, то мы будем очень оперативно отрабатывать, если будет поступать то, что заслуживает внимания и надо исправлять, мы будем очень быстро оперативно исправлять. Пока таких жалоб нет", - подчеркнула председатель ЦИК.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
13:56
ЦИК России заявил о DDOS-атаке на свой сайт
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФ
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