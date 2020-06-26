Памфилова: ЦИК не получал требующих реакции жалоб во время голосования

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Центризбирком проверил все обращения, которые поступили на горячую линию информационно-справочного центра в ходе голосования по поправкам в конституцию, но не обнаружил среди них жалобы, которые потребовали бы вмешательства ЦИК, заявила глава комиссии Центризбирком проверил все обращения, которые поступили на горячую линию информационно-справочного центра в ходе голосования по поправкам в конституцию, но не обнаружил среди них жалобы, которые потребовали бы вмешательства ЦИК, заявила глава комиссии Элла Памфилова

"Мы проверили все обращения на нашу горячую линию, включая за 25 июня и в ночь с 25 на 26 июня. Могу сказать, что на сей момент, 26 числа, к нам поступило свыше 900 по разного рода вопросам, чтобы мы объяснили. И среди них нет ни одной, подчеркиваю сейчас, в ЦИК не поступило ни одной жалобы, которая требовала бы нашей реакции", - сказала Памфилова журналистам.

Она добавила, что ЦИК готов оперативно реагировать на поступающие обращения. "Если в дальнейшем к нам будет что-то поступать, то мы будем очень оперативно отрабатывать, если будет поступать то, что заслуживает внимания и надо исправлять, мы будем очень быстро оперативно исправлять. Пока таких жалоб нет", - подчеркнула председатель ЦИК.