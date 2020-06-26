https://ria.ru/20200626/1573522634.html
В Приангарье рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
В Иркутской области 17% коечного фонда системы здравоохранения используется для размещения больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:59
2020-06-26T15:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
иркутская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ИРКУТСК, 26 июн - РИА Новости.
В Иркутской области
17% коечного фонда системы здравоохранения используется для размещения больных с коронавирусом
, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На 26 июня в Иркутской области зарегистрировано 6635 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 2654 человека, умерли 83, из них 46 - от сопутствующих заболеваний.
"На первых этапах в регионе было открыто 1195 коек, сейчас - 3309. Это 17% от общего коечного фонда области. В процесс борьбы с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
На заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при Законодательном собрании Иркутской области 25 мая исполняющая обязанности заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова отметила, что на севере региона ситуацию с распространением коронавируса среди вахтовиков, которые ранее давали основной прирост заболевших, удалось купировать. Сегодня из всех выявленных случаев заражения 75% приходятся на местное распространение - "внутрисемейное и внутриофисное". Бессимптомно болеют COVID-19 около 60% заразившихся. Также в регионе отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонией, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1,5-2 раза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.