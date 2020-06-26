В Приангарье рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

"На первых этапах в регионе было открыто 1195 коек, сейчас - 3309. Это 17% от общего коечного фонда области. В процесс борьбы с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

На заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при Законодательном собрании Иркутской области 25 мая исполняющая обязанности заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова отметила, что на севере региона ситуацию с распространением коронавируса среди вахтовиков, которые ранее давали основной прирост заболевших, удалось купировать. Сегодня из всех выявленных случаев заражения 75% приходятся на местное распространение - "внутрисемейное и внутриофисное". Бессимптомно болеют COVID-19 около 60% заразившихся. Также в регионе отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонией, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1,5-2 раза.