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Распространение нового коронавируса
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В Приангарье рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
В Иркутской области 17% коечного фонда системы здравоохранения используется для размещения больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:59
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иркутская область, общество

В Приангарье рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

15:59 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 26 июн - РИА Новости. В Иркутской области 17% коечного фонда системы здравоохранения используется для размещения больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На 26 июня в Иркутской области зарегистрировано 6635 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 2654 человека, умерли 83, из них 46 - от сопутствующих заболеваний.
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"На первых этапах в регионе было открыто 1195 коек, сейчас - 3309. Это 17% от общего коечного фонда области. В процесс борьбы с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
На заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при Законодательном собрании Иркутской области 25 мая исполняющая обязанности заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова отметила, что на севере региона ситуацию с распространением коронавируса среди вахтовиков, которые ранее давали основной прирост заболевших, удалось купировать. Сегодня из всех выявленных случаев заражения 75% приходятся на местное распространение - "внутрисемейное и внутриофисное". Бессимптомно болеют COVID-19 около 60% заразившихся. Также в регионе отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонией, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1,5-2 раза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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