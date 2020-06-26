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В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:10
ирина волк
афганистан
тула
тульская область
происшествия
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афганистан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ирина волк, афганистан, тула, тульская область, происшествия

В Туле задержали брачного афериста из Африки

15:59 26.06.2020 (обновлено: 16:10 26.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленник на сайте знакомств вступил в переписку с 46-летней жительницей Тулы. Он представился иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане. Мужчина предложил даме руку и сердце. На протяжении месяца пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик. Мужчина сообщил, что скоро собирается демобилизоваться и за время службы у него набралась крупная сумма денег в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переправить деньги в Россию", – сказала Волк
По ее словам, женщина, получив инструкции по переводу денег, взяла кредит в банке и совершила три платежа на 1 миллион 170 тысяч рублей. После этого "жених" общаться прекратил, а пострадавшая обратилась в полицию.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в Туле. Как выяснилось, он не имеет никакого отношения к военной службе, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.
Возбуждено дело по статье "Мошенничество". Сотрудники полиции устанавливают возможную причастность задержанного к аналогичным аферам.
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