В Туле задержали брачного афериста из Африки

"Злоумышленник на сайте знакомств вступил в переписку с 46-летней жительницей Тулы. Он представился иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане. Мужчина предложил даме руку и сердце. На протяжении месяца пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик. Мужчина сообщил, что скоро собирается демобилизоваться и за время службы у него набралась крупная сумма денег в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переправить деньги в Россию", – сказала Волк