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https://ria.ru/20200626/1573522572.html
Путину доверяют 70% россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 70% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:58
россия
"общественные мнения"
вциом
владимир путин
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573520272.html
Не больше 20% доверяют ему и он это знает!!!
37
А утром только сегодня же было 59%))))))
29
24
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519817_152:717:2517:2047_1400x0_80_0_0_687108a5b084381b733477853a179ce0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, "общественные мнения", вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 70% россиян, показал опрос

15:58 26.06.2020
2325
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 70% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, 70% граждан доверяют главе государства, 27% не доверяют, 3% затруднились ответить. Также отмечается, что 66% респондентов в целом одобряют деятельность Путина, 25% не одобряют, 9% затруднились ответить.
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Опрос проводился 25 июня. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
951622382
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Россия"Общественные мнения"ВЦИОМВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Не больше 20% доверяют ему и он это знает!!!
26 июня, 16:07
w.wvw79 ...
24100012
А утром только сегодня же было 59%))))))
26 июня, 16:07
Sergey Tuchin
1181018
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