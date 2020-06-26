Путину доверяют 70% россиян, показал опрос

По данным опроса, 70% граждан доверяют главе государства, 27% не доверяют, 3% затруднились ответить. Также отмечается, что 66% респондентов в целом одобряют деятельность Путина, 25% не одобряют, 9% затруднились ответить.

Опрос проводился 25 июня. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.