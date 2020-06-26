https://ria.ru/20200626/1573522572.html
Путину доверяют 70% россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 70% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:58
2020-06-26T15:58
россия
"общественные мнения"
вциом
владимир путин
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573520272.html
wvw79 ...
Не больше 20% доверяют ему и он это знает!!!
37
Sergey Tuchin
А утром только сегодня же было 59%))))))
29
24
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519817_152:717:2517:2047_1400x0_80_0_0_687108a5b084381b733477853a179ce0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, "общественные мнения", вциом, владимир путин, общество