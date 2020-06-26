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Отдавшие свои жизни во время пандемии не будут забыты, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будет проанализирована вся деятельность волонтеров в период пандемии: отметим всех и не забудем тех, кто отдал свои... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:18
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Отдавшие свои жизни во время пандемии не будут забыты, заявил Путин

15:57 26.06.2020 (обновлено: 16:18 26.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будет проанализирована вся деятельность волонтеров в период пандемии: отметим всех и не забудем тех, кто отдал свои жизни.
Путин в пятницу провел по видеосвязи встречу с участниками общероссийской акции "Мы вместе". Во время встречи волонтеры попросили Путина посмертно наградить Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области, которая боролась с раком и при этом была одним из самых активных волонтеров проекта.
"Конечно. Я уверен, что мы проанализируем все, что было сделано в эти сложные и в полном смысле этого слова тяжелые недели и месяцы для нас, и, конечно, мы отметим всех людей, которые внесли существенный вклад в борьбу с эпидемией", - ответил Путин.
"А уж те, кто отдали свою жизнь в ходе этой борьбы, само собой разумеется, обязательно", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
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По информации всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта "Мы вместе", девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. 12 мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась. Сейчас власти Ульяновской области прорабатывают вопрос о представлении посмертно к федеральной награде.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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