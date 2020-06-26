https://ria.ru/20200626/1573522469.html
На министра гражданской безопасности Мехико совершили нападение
Нападение совершено на министра гражданской безопасности столицы Мексики, есть погибшие, сам министр в больнице, сообщила глава правительства Мехико Клаудия... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:56
2020-06-26T15:56
мехико (город)
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https://ria.ru/20200611/1572782187.html
мехико (город)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мехико (город), мексика, в мире