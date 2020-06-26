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На министра гражданской безопасности Мехико совершили нападение
Нападение совершено на министра гражданской безопасности столицы Мексики, есть погибшие, сам министр в больнице, сообщила глава правительства Мехико Клаудия... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:56
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мехико (город), мексика, в мире

На министра гражданской безопасности Мехико совершили нападение

15:56 26.06.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Нападение совершено на министра гражданской безопасности столицы Мексики, есть погибшие, сам министр в больнице, сообщила глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум.
"Я сообщаю, что примерно в 6.38 (14.38 мск) министр гражданской безопасности города подвергся нападению, он находится вне опасности в больнице, были погибшие и несколько задержанных, ведется расследование", - написала она в Twitter.
Чиновница добавила, что позже предоставит дополнительную информацию о произошедшем.
Сотрудники правоохранительных органов США
11 июня, 06:15
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