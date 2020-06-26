Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573522440.html
Австралийские магазины ограничили продажу туалетной бумаги из-за спроса
Австралийские торговые сети Coles и Woolworths вновь вводят ограничения на продажу туалетной бумаги в штате Виктория в связи с ростом спроса на фоне вспышки... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:57
билл питерс
австралия
мельбурн
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568716297_0:245:2730:1781_1400x0_80_0_0_e81040a64bb5e384282cb7020dff9ebb.jpg
https://ria.ru/20200406/1569644628.html
https://ria.ru/20200411/1569874302.html
2
австралия
мельбурн
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568716297_0:245:2730:1781_1400x0_80_0_0_e81040a64bb5e384282cb7020dff9ebb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568716297_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_42c1272f95d0f90eaabbd5de990efc2f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568716297_330:0:2378:2048_1400x0_80_0_0_cc2e251ebb744f7910a90f6b77424fda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билл питерс, австралия, мельбурн, в мире

Австралийские магазины ограничили продажу туалетной бумаги из-за спроса

15:57 26.06.2020
255
© Depositphotos / a-poselenovПродажа туалетной бумаги в супермаркете
Продажа туалетной бумаги в супермаркете
© Depositphotos / a-poselenov
Продажа туалетной бумаги в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Австралийские торговые сети Coles и Woolworths вновь вводят ограничения на продажу туалетной бумаги в штате Виктория в связи с ростом спроса на фоне вспышки коронавируса, говорится на сайтах компаний.
Сеть Woolworths ввела лимит на количество упаковок туалетной бумаги - до двух упаковок одному покупателю, сообщается на сайте компании. Ограничения затронут также продажу антисептиков, муки, сахара, макарон, яиц и риса. "Хотя у нас достаточно запасов, мы принимаем превентивные меры..." - заявила руководитель компании Клэр Питерс.
Мыло
6 апреля, 16:13
Мыло и туалетная бумага в марте подорожали на 1,1%, сообщил Росстат
Торговая сеть Coles ещё больше ограничила количество продаваемых упаковок туалетной бумаги - не более одной упаковки на человека. Как заявил исполнительный директор Стивен Кейн, Coles "вводит временный лимит" на покупки для супермаркетов в Виктории, чтобы "справиться со спросом на основные товары первой необходимости".
Ранее власти Виктории на фоне ухудшения местной ситуации с COVID-19 попросили министерство обороны и власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших австралийских городов Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число случаев заражения COVID-19. Кроме того, ранее на этой неделе в штате от COVID-19 скончался пожилой мужчина. Его смерть стала первым летальным исходом, зафиксированным в стране за несколько дней.
В марте с началом пандемии австралийцы начали массово скупать туалетную бумагу, в связи с чем местные супермаркеты были вынуждены ограничивать продажи бумаги. В сети распространился ролик с тремя женщинами, устроившими драку за упаковку туалетной бумаги в австралийском супермаркете.
Торт из туалетной бумаги от финских кулинаров
11 апреля, 03:27Туризм
В Финляндии пекарня увеличила продажи, предлагая торт из туалетной бумаги
0160010
Обсудить 2
Билл ПитерсАвстралияМельбурнВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
На министра гражданской безопасности Мехико совершили нападение
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Прокуратура проверила слова липецкого губернатора про "клещей"
Врач у окна
В городе Байконуре из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Отдавшие свои жизни во время пандемии не будут забыты, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин поддержал идею назвать улицы именами медиков
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин сравнил математические формулы с хорошей музыкой
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Минск запросил у Швейцарии информацию о "тайном счете" сына Лукашенко
Здание МИД России
Москва изучает предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Барселонские ученые обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 еще в прошлом году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко похвалил россиян за парад Победы в Москве
Бундестаг
В бундестаге призвали ответить на санкции по "Северному потоку — 2"
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Южной Осетии еще 12 человек выздоровели после COVID-19
Схиигумен Сергий
Церковный суд попытается вразумить схиигумена Сергия, считает эксперт
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии надеется встретиться с лидером Приднестровья летом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния