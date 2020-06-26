Австралийские магазины ограничили продажу туалетной бумаги из-за спроса

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Австралийские торговые сети Coles и Woolworths вновь вводят ограничения на продажу туалетной бумаги в штате Виктория в связи с ростом спроса на фоне вспышки коронавируса, говорится на сайтах компаний.
Сеть Woolworths ввела лимит на количество упаковок туалетной бумаги - до двух упаковок одному покупателю, сообщается на сайте компании. Ограничения затронут также продажу антисептиков, муки, сахара, макарон, яиц и риса. "Хотя у нас достаточно запасов, мы принимаем превентивные меры..." - заявила руководитель компании Клэр Питерс.
Торговая сеть Coles ещё больше ограничила количество продаваемых упаковок туалетной бумаги - не более одной упаковки на человека. Как заявил исполнительный директор Стивен Кейн, Coles "вводит временный лимит" на покупки для супермаркетов в Виктории, чтобы "справиться со спросом на основные товары первой необходимости".
Ранее власти Виктории на фоне ухудшения местной ситуации с COVID-19 попросили министерство обороны и власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших австралийских городов Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число случаев заражения COVID-19. Кроме того, ранее на этой неделе в штате от COVID-19 скончался пожилой мужчина. Его смерть стала первым летальным исходом, зафиксированным в стране за несколько дней.
В марте с началом пандемии австралийцы начали массово скупать туалетную бумагу, в связи с чем местные супермаркеты были вынуждены ограничивать продажи бумаги. В сети распространился ролик с тремя женщинами, устроившими драку за упаковку туалетной бумаги в австралийском супермаркете.