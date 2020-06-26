Австралийские магазины ограничили продажу туалетной бумаги из-за спроса

Торговая сеть Coles ещё больше ограничила количество продаваемых упаковок туалетной бумаги - не более одной упаковки на человека. Как заявил исполнительный директор Стивен Кейн, Coles "вводит временный лимит" на покупки для супермаркетов в Виктории, чтобы "справиться со спросом на основные товары первой необходимости".