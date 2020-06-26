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Путин поддержал идею назвать улицы именами медиков
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присваивать имена врачей, которые отдали свои жизни в борьбе за спасение других, улицам, а также высказал предложение РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:56
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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владимир путин, общество

Путин поддержал идею назвать улицы именами медиков

15:56 26.06.2020
182
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присваивать имена врачей, которые отдали свои жизни в борьбе за спасение других, улицам, а также высказал предложение присваивать их школам и медицинским училищам.
В пятницу Путин проводит встречу в видеоформате с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". В ходе встречи волонтер-медик из Дагестана Гаджи Шахназаров предложил называть улицы в городах в честь героев-медиков.
"И идея у вас очень хорошая по поводу присвоения имен улицам, может быть каким-то долговременным объектам, которые мы строим, школам и так далее, училищам медицинским, а может быть, и институтам, врачей, медиков, которые отдали свою жизнь в борьбе за жизни других людей - это очень хорошая идея, мы обязательно ее реализуем", - заявил Путин.
Он также отметил, что в РФ есть ряд мер поддержки волонтеров и социально ориентированных НКО, из них выберут наиболее важные, наиболее эффективные и постараются сохранить.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
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