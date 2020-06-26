Путин поддержал идею назвать улицы именами медиков

В пятницу Путин проводит встречу в видеоформате с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". В ходе встречи волонтер-медик из Дагестана Гаджи Шахназаров предложил называть улицы в городах в честь героев-медиков.

"И идея у вас очень хорошая по поводу присвоения имен улицам, может быть каким-то долговременным объектам, которые мы строим, школам и так далее, училищам медицинским, а может быть, и институтам, врачей, медиков, которые отдали свою жизнь в борьбе за жизни других людей - это очень хорошая идея, мы обязательно ее реализуем", - заявил Путин.