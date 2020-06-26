Прокуратура проверила слова липецкого губернатора про "клещей"

Представитель прокуратуры отметила, что, применительно к этой статье, "признаки оскорбления имеют место тогда, когда действие направлено в отношении конкретного лица".

"В данном случае этого нет, и речь может идти только о морально-этической оценке этого высказывания. Данный аспект, что касается морали и этики, - он не входит в полномочия прокуратуры как надзорного органа", - заявила Ткачева.