Прокуратура проверила слова липецкого губернатора про "клещей"

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура не нашла признаков оскорбления в словах главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, заявившего, что применяемое на улицах дезинфицирующее средство должно способствовать разгону людей "как клещей", сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.
Высказывания Артамонова в мае и июне вызывали бурную реакцию общественности. В начале мая была обнародована запись, где на предложение главы города Евгении Уваркиной использовать на улицах Липецка дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие", Артамонов заявил, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей, чтобы "ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас как клещей потравят". В администрации Липецкой области РИА Новости пояснили, что аудиозапись является вырванным из контекста фрагментом совещания месячной давности. Сам Артамонов заявлял, что автор выложенного в сеть аудио хотел опорочить власть и его лично. Депутат областного совета Олег Хомутинников попросил надзорные органы дать правовую оценку заявлению Артамонова.
"Нами закончена проверка по обращения депутата Хомутинникова, в котором он просил дать правовую оценку высказываниям главы администрации региона Артамонова, поскольку, по его (заявителя) мнению, он (Артамонов) допускал в адрес жителей области оскорбительные выражения. Мы не нашли оснований для привлечения Артамонова к административной ответственности по статье 5.61 КоАП, предусматривающую ответственность за оскорбление", - сказала Ткачева.
Представитель прокуратуры отметила, что, применительно к этой статье, "признаки оскорбления имеют место тогда, когда действие направлено в отношении конкретного лица".
"В данном случае этого нет, и речь может идти только о морально-этической оценке этого высказывания. Данный аспект, что касается морали и этики, - он не входит в полномочия прокуратуры как надзорного органа", - заявила Ткачева.
В конце мая в Telegram-канале депутата Олега Хомутинникова появилась аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос Артамонова, беседует, предположительно, со своим заместителем Александром Ильиным. Губернатор заявляет, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают", призывает "не подставлять субъект". Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор и его подчиненные на попавшей в интернет записи не вели речь о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
А 28 мая, отчитываясь перед жителями о проделанной работе за год, Артамонов предложил тем, кто не согласен с проводимой им политикой, "чемодан, вокзал, другой регион". Еще одна резонансная запись Артамонова появилась 9 июня. В ней глава области предложил составлять протоколы на нарушающих режим самоизоляции ветеранов, чтобы "попугать" их таким образом. Наконец, накануне, 25 июня, на очередной записи голос, похожий на голос Артамонова, объясняет, что хочет в регионе "в облегченном варианте построить коммунистическую партию Советского Союза". При этом Артамонов в начале 2019 года, будучи врио главы администрации области, заявлял журналистам, что в партиях никогда не состоял и намерен оставаться беспартийным. На выборы главы администрации региона он пошел от "Единой России", в которую вступил в марте этого года.